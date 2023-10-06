Місто Харків російські загарбники атакували вранці, коли люди ще були у своїх домівках.

Місцеві мешканці повідомляють, що «сильний удар» був, пише Politeka.net. За словами мешканця одного з постраждалих будинків, в його квартирі тепер нема нічого, навіть люстри.

Як повідомили в МВС України, окупанти вдарили по Харкову ракетою.

«Удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено 2 багатоквартирних будинки та зруйновано триповерховий житловий будинок. Під завалами знайшли дитину 10-ти років, на жаль, хлопчик загинув», - розповіли в МВС.

Попередньо, постраждали 16 людей, в тому числі 11-місячна дитина. Розбір завалів продовжується.

Тим часом в Харківському регіоні оголошена повітряна тривога. Людей закликають перебувати в безпечних місцях.

ОНОВЛЕНО:

Кількість поранених зросла. Станом на зараз відомо про 23 поранених та одного загиблого 10-річного хлопчика.

Інформація постійно оновлюється.

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