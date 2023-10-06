Российские захватчики возобновили практику системных и масштабных террористических актов против гражданского населения приграничной и прифронтовой зоны.

Комментируя новые ужасные удары, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, подчеркнул в своем телеграм-канале, что не смотря на то, что атаки на мирных людей не прекращались, у них есть отличия.

«Практически всегда нанесение таких ударов было неизбирательное и не прицельное. Артиллерийский залп или разрядка пакета РСЗО "куда-то туда" в направлении города, по жилым кварталам или частной застройке. Сейчас явно ведется прицельный огонь», - уверен Коваленко.

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По словам эксперта, уничтожение магазина-кафе в Харьковской области, в результате которого погибли больше 50 человек, было прицельным. В атаке по центру Харькова также можно заметить именно прицельный удар.

«Российские оккупанты выводят террор не на хаотический, неизбирательный, а системный, прицельный уровень с целью повысить не уровень случайных жертв ударов, а гарантированно повышать число жертв среди мирного населения», - пояснил Коваленко.

По мнению военного аналитика, это может быть обусловлено осознанием неизбежного провала на фронте и попыткой через катализацию террора против мирного населения, повлиять на события происходящие в зоне боевых действий.

«Заставить общество давить на власть, а пацифистким организациям, ратующим за переговоры без каких либо предварительных условий и сокращение военной помощи Украине, предоставление фактов преступлений РОВ для манипуляций... мол, посмотрите как украинцы страдают в этой войне, которую нужно прекращать "финансировать"!», - описал цель врага аналитик.

Последствия ракетного удара по центру Харькова.

Однако, как заверил военный эксперт, никто не остановит процессы, которые происходят на фронте. Поскольку, если их остановить, то такой террор будет в каждом городе и селе Украине.

«Вспомните Голодомор. Во, что вылилось поражение УНР - в масштабный геноцид украинцев. Это не просто сопротивление врагу, оккупанту, битва за свободу, суверенитет и право быть самими собой. Это битва за выживание», - подчеркнул военный аналитик.

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