Силы ВСУ после отражения контратак противника возобновили собственные интенсивные атакующие и штурмовые действия на Токмацком направлении.

А именно, как сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец., на "острие" своего вклинения в первую позицию главного рубежа обороны оккупантов.

«Остроту ситуации для противника, в этом отношении, несколько суток назад сняли упорные контратаки его 71-го мотострелкового полка по северной окраине с.Новопрокоповка. Поэтому передовым подразделениям ВСУ, которые уже находились в рамках этого н.п., пришлось его оставить», - рассказал Машовец в своем телеграм-канале.

Однако, как предполагает военный аналитик, сразу после прекращения российских контратак неприятная для них «тенденция» на этом участке фронта восстановилась. По словам военного эксперта, российским захватчикам в районе села Новопрокоповка приходится прилагать очень значительные усилия, чтобы удержать этот населенный пункт.

Ситуация для россиян такова, что даже введение в бой западнее села дополнительных подразделений не решили их «проблем».

«Передовые подразделения ВСУ "не попятились" к с.Роботино от Новопрокоповки и продолжают сохранять значительные шансы на ее освобождение», - сообщил Машовец.

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