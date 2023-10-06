Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД Украины, кроме ребенка, жертвой атаки стала женщина.

«Спасатели обнаружили под завалами тело еще одной жертвы российской атаки в Харькове.

Это бабушка погибшего 10-летнего мальчика и раненого 11-месячного ребенка. По состоянию на данный момент зафиксировано 2 погибших и 28 раненых», - говорится в сообщении МВД.

Спасательно-поисковые работы продолжаются.

Напомним, ранее стало известно, что удар по Харькову был прицельным.

В результате атаки повреждены два многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом.

Возник пожар площадью 50 кв.м. - спасатели ликвидировали огонь.

Ракетный удар по Харькову

Судя по фото, опубликованным с места трагедии, в момент обстрела погибший мальчик еще спал. Его тело нашли завернутым в одеяло.

Добавим, что в с. Гроза Купянского района на месте попадания ракеты "Искандер" в кафе, в результате которого погибли 52 человека, продолжают работать экстренные службы.

"Завалы уже разобраны, сейчас происходит идентификация части тел погибших. В больницах находятся 6 пострадавших. Они имеют сложные ранения, медики делают все необходимое, чтобы им помочь", - рассказали в Харьковской ОГА.

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Огромный пожар вспыхнул после новой атаки, последствия очень серьезные.

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Кроме того, Politeka.net писала, что россияне уничтожают еще один украинский город.