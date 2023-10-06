Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД Украины, кроме ребенка, жертвой атаки стала женщина.
«Спасатели обнаружили под завалами тело еще одной жертвы российской атаки в Харькове.
Это бабушка погибшего 10-летнего мальчика и раненого 11-месячного ребенка. По состоянию на данный момент зафиксировано 2 погибших и 28 раненых», - говорится в сообщении МВД.
Спасательно-поисковые работы продолжаются.
Напомним, ранее стало известно, что удар по Харькову был прицельным.
В результате атаки повреждены два многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом.
Возник пожар площадью 50 кв.м. - спасатели ликвидировали огонь.
Судя по фото, опубликованным с места трагедии, в момент обстрела погибший мальчик еще спал. Его тело нашли завернутым в одеяло.
Добавим, что в с. Гроза Купянского района на месте попадания ракеты "Искандер" в кафе, в результате которого погибли 52 человека, продолжают работать экстренные службы.
"Завалы уже разобраны, сейчас происходит идентификация части тел погибших. В больницах находятся 6 пострадавших. Они имеют сложные ранения, медики делают все необходимое, чтобы им помочь", - рассказали в Харьковской ОГА.
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