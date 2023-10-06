В Харькове продолжаются спасательно-розыскные работы на месте новой ужасной атаки российских окупантов.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД Украины, кроме ребенка, жертвой атаки стала женщина.

«Спасатели обнаружили под завалами тело еще одной жертвы российской атаки в Харькове.

Это бабушка погибшего 10-летнего мальчика и раненого 11-месячного ребенка. По состоянию на данный момент зафиксировано 2 погибших и 28 раненых», - говорится в сообщении МВД.

Спасательно-поисковые работы продолжаются.

Напомним, ранее стало известно, что удар по Харькову был прицельным.

В результате атаки повреждены два многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом.

Возник пожар площадью 50 кв.м. - спасатели ликвидировали огонь.

Судя по фото, опубликованным с места трагедии, в момент обстрела погибший мальчик еще спал. Его тело нашли завернутым в одеяло.

Добавим, что в с. Гроза Купянского района на месте попадания ракеты "Искандер" в кафе, в результате которого погибли 52 человека, продолжают работать экстренные службы.

"Завалы уже разобраны, сейчас происходит идентификация части тел погибших. В больницах находятся 6 пострадавших. Они имеют сложные ранения, медики делают все необходимое, чтобы им помочь", - рассказали в Харьковской ОГА.

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