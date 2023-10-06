Разбор завалов продолжается, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА.
Также идет тщательный осмотр места.
«Сегодня были обнаружены еще фрагменты тела. Сейчас идет идентификация», - сообщили в ОГА.
На место трагедии в селе люди несут цветы, лампадки, мягкие игрушки.
По кафе-магазину в селе Гроза Купянского района россияне ударили ракетой "Искандер". Жертвами ужасающей атаки стали 52 человека.
«В больницах находятся 6 пострадавших. У них сложные ранения, медики делают все необходимое, чтобы им помочь», - рассказали в ОГА Харьковской области.
Россияне ударили по кафе ракетой в тот момент, когда там прощались с погибшим защитником Андреем Козырем, который был захоронен на Днепропетровщине.
Поминки организовал его сын Денис. Перед началом войны мужчины вместе находились в Польше, но в первые дни приехали во Львов и пришли в военкомат.
Андрей Козырь погиб, получив ранение в шею и был похоронен на Днепропетровщине. Впоследствии уволившийся по состоянию здоровья сын решил перезахоронить отца.
На поминках собралось около 60 человек. Практически все они погибли. Среди жертв, в частности, Денис с молодой женой, его дедушка, бабушка и мать жены.
Также жертвой ужасного удара стал 8-летний мальчик.
В Харьковской области объявлен трехдневный траур — 6-8 октября.
«Одной ракетой похоронили все село. Теперь в каждом дворе будет сразу стоять не один гроб, а пять, три гроба. Нас остались единицы здесь», – рассказывают жители села Гроза.
Число жертв может увеличиться - три человека считаются пропавшими без вести.
Добавим, что ООН направила группу экспертов в село Гроза.
Эксперты пообщаются с жителями и пострадавшими, а также соберут больше информации об обстреле.
Последние новости Украины:
Выросло количество жертв ракетного удара по Харькову.
Также сообщалось, почему Крымский мост до сих пор стоит – есть две причины.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне уничтожают еще один украинский город.