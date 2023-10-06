На месте попадания российской ракеты в селе Гроза продолжают работать спасатели и полицейские.

Разбор завалов продолжается, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА.

Также идет тщательный осмотр места.

«Сегодня были обнаружены еще фрагменты тела. Сейчас идет идентификация», - сообщили в ОГА.

На место трагедии в селе люди несут цветы, лампадки, мягкие игрушки.

По кафе-магазину в селе Гроза Купянского района россияне ударили ракетой "Искандер". Жертвами ужасающей атаки стали 52 человека.

«В больницах находятся 6 пострадавших. У них сложные ранения, медики делают все необходимое, чтобы им помочь», - рассказали в ОГА Харьковской области.

Россияне ударили по кафе ракетой в тот момент, когда там прощались с погибшим защитником Андреем Козырем, который был захоронен на Днепропетровщине.

Поминки организовал его сын Денис. Перед началом войны мужчины вместе находились в Польше, но в первые дни приехали во Львов и пришли в военкомат.

Андрей Козырь погиб, получив ранение в шею и был похоронен на Днепропетровщине. Впоследствии уволившийся по состоянию здоровья сын решил перезахоронить отца.

На поминках собралось около 60 человек. Практически все они погибли. Среди жертв, в частности, Денис с молодой женой, его дедушка, бабушка и мать жены.

Также жертвой ужасного удара стал 8-летний мальчик.

В Харьковской области объявлен трехдневный траур — 6-8 октября.

«Одной ракетой похоронили все село. Теперь в каждом дворе будет сразу стоять не один гроб, а пять, три гроба. Нас остались единицы здесь», – рассказывают жители села Гроза.

Число жертв может увеличиться - три человека считаются пропавшими без вести.

Добавим, что ООН направила группу экспертов в село Гроза.

Эксперты пообщаются с жителями и пострадавшими, а также соберут больше информации об обстреле.

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