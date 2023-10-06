В Харкові продовжуються рятувально-пошукові роботи на місці нової жахливої атаки російських окупантів.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС України, окрім дитини жертвою атаки стала жінка.

«Рятувальники знайшли під завалами тіло ще однієї жертви російської атаки в Харкові.

Це бабуся загиблого 10-річного хлопчика та пораненої 11-місячної дитини. Станом на зараз зафіксовано 2 загиблих та 28 поранених», - йдеться у повідомленні МВС.

Рятувально-пошукові роботи тривають.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що удар по Харкову був прицільним.

Внаслідок атаки пошкоджено два багатоквартирних будинків та зруйновано триповерховий житловий дім.

Виникла пожежу площею 50 кв.м. -рятувальники ліквідували вогонь.

Судячи з фото, які були опубліковані з місця трагедії, у момент обстрілу загиблий хлопчик ще спав. Його тіло знайшли завернутим у ковдру.

Додамо, що в с. Гроза Куп'янського району на місті влучання ракети "Іскандер" в кафе, внаслідок якого загинули 52 людини, продовжують працювати екстрені служби.

"Завали вже розібрані, зараз відбувається ідентифікація частини тіл загиблих. В лікарнях наразі перебувають 6 постраждалих. Вони мають складні поранення, медики роблять усе необхідне, щоб їм допомогти", - розповіли в Харківській ОДА.

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