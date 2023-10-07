Будет сконцентрировано достаточное количество войск и средств, и именно в этом направлении можно ожидать активных действий.

До начала наступательных действий командование определяет два или три направления, которые подвергаются детальной разработке. Однако после этой фазы выбирается лишь одно основное направление. Полковник запаса Вооруженных Сил Украины и опытный летчик Роман Свитан сообщил, что в предстоящем осенне-зимнем периоде интенсивность военных операций снизится на некоторых фронтовых направлениях.

"Времеевский выступ, после выравнивания по уровню с другими направлениями, перешел в режим активной обороны. Бахмутское направление также подверглось "консервации" на осенне-зимний период. Основное направление, выбранное украинским командованием, – Ореховское.

Здесь будет сконцентрировано достаточное количество войск и средств, и именно в этом направлении можно ожидать активных действий в течение осеннего периода" - заявил эксперт.

Свитан также подчеркнул, что погодные условия не будут преградой для ВСУ, так как у них есть хорошие дороги, позволяющие легко перемещать технику. В период дождей Силы обороны могут двигаться в сторону Юга, включая Азовское побережье, при наличии достаточных сил и ресурсов.

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