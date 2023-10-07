До начала наступательных действий командование определяет два или три направления, которые подвергаются детальной разработке. Однако после этой фазы выбирается лишь одно основное направление. Полковник запаса Вооруженных Сил Украины и опытный летчик Роман Свитан сообщил, что в предстоящем осенне-зимнем периоде интенсивность военных операций снизится на некоторых фронтовых направлениях.
"Времеевский выступ, после выравнивания по уровню с другими направлениями, перешел в режим активной обороны. Бахмутское направление также подверглось "консервации" на осенне-зимний период. Основное направление, выбранное украинским командованием, – Ореховское.
Здесь будет сконцентрировано достаточное количество войск и средств, и именно в этом направлении можно ожидать активных действий в течение осеннего периода" - заявил эксперт.
Свитан также подчеркнул, что погодные условия не будут преградой для ВСУ, так как у них есть хорошие дороги, позволяющие легко перемещать технику. В период дождей Силы обороны могут двигаться в сторону Юга, включая Азовское побережье, при наличии достаточных сил и ресурсов.
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