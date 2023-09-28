Военный эксперт Петр Черник рассказал о начале деоккупации Крыма, комментируя уничтожение флота россиян и отвоевания вышек Бойко. Об этом специалист поделился в интервью на канале "Сейчас".

"Это шаги, насколько они серьезные еще покажет время, чтобы по настоящему деоккупировать полуостров, нужно в первую очередь сделать подводным Крымский мост. На мой взгляд это можно сделать только при помощи дальнебойных ракет авиационного базирования. И должны быть уничтожены не одна секция, а хотя-бы несколько десятков секций, то есть добрых несколько сотен метров", - сообщил эксперт.

Специалист добавил, что благодаря тому, что мост станет подводным на таком большом участке и будет находится под огневым контролем Украины оккупанты не смогут восстанавливать работу моста. Ведь не стоит забывать, что 90% поставок, которые идут через эту сторону, поставляются через Крымский мост.

Также нужно засыпать все военные объекты и объекты критической инфраструктуры как можно большим количеством таких ракет. Тогда можно будет полноценно говорить, что действительно серьезные шаги в сторону деоккупации Крыма делаются. Это очень хорошая проба пера, когда уничтожают флот, но это еще не масштабность, которая нужна Украине.

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