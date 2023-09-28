Наступление украинских защитников на Токмакском или Мелитопольском направлении идет широким фронтом.

Об это сообщил полковник запаса ГШ ВСУ, украинский военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопрос не возникает ли угроза окружения наших войск в случае прорыва в районе Работино.

«Если вы посмотрите на карту – нет острого вклинения в оборону врага. У нас идет широким фронтом… Получается такой своеобразный прямоугольник, не треугольник острием вперед, а прямоугольник. То есть, мы наступаем на довольно широком фронте. Сейчас там ширина составляет больше 10 километров. Наши войска усиливают фланги и на флангах мы ведем фланговые удары с попыткой расширить ну хотя бы до 20 километров этот прямоугольник вклинения», - сообщил Жданов в своем новом обзоре ситуации на поле боя.

Жданов также подчеркнул, что сложности и темпы наступления связаны еще и с тем, что ВСУ идут широким фронтом.

При узком клине, поясняет Жданов, у противника будет возможность ведения перекрестного огня и перекрывания путей снабжения.

«Да, нельзя полностью отбросить вероятность фланговых ударов и со стороны врага. И они это делают, но мы это предугадали и, соответственно, у них ничего не получается. А вот у нас получается постепенно расширять этот прямоугольник, как в правый, так и в левый фланги», - подчеркнул Жданов.

Напомним, по данным аналитиков Института изучения войны, ВСУ, вероятно, совершили прорыв на линии Работино-Вербовое.

Аналитики предполагают, что ВСУ вышли на линию окопов к западу от Вербового Запорожской области, а также, вероятно, совершили прорыв с бронетехникой на линии Роботино-Вербовое.

По данным аналитиков, то, что рашисты применили БПЛА, свидетельствует о том, что российские силы выбиты из своих окопов.

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