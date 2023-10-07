Ракеты в Украине сбиваются довольно эффективно, но только по крупным объектам, напомнил эксперт.

Оккупанты обеспечили практически полное охватывание территории Украины дронами, способными пролететь на расстояние до 1000 км. Военный эксперт Олег Жданов поделился своими соображениями относительно использования российскими вооруженными силами беспилотных летательных аппаратов (дронов) на территории Украины.

"Дроны могут быть направлены на различные объекты, и в прошлом Россия уже целила их в объекты инфраструктуры, включая системы противовоздушной обороны, энергетические узлы и тяговые подстанции железных дорог. Список потенциальных целей вероятно не изменится" - предположил эксперт.

С учетом такой ситуации, Жданов подметил, сейчас нам необходимо усилить свою систему противовоздушной обороны (ПВО) на тактическом уровне.

"Ракеты в Украине сбиваются довольно эффективно, но только по крупным объектам. Сбивать ракеты, направленные на маленькие подстанции, считается нецелесообразным. В отличие от ракет, дроны, из-за их численности, более сложно сбивать" - добавил эксперт.

Некоторые области или регионы Украины могут быть менее защищены системами ПВО на тактическом уровне, считает Жданов. Он подметил, что украинцам следует быть готовым к непростой ситуации из-за обстрелов оккупантов, но возможно худшего удастся избежать.

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