Наши войска уже формируют плацдарм за железной дорогой, поделился военный эксперт.

Оккупанты могут попробовать начать наступательную операцию на рубеже Кременная-Сватово, имеет значение и Лиманское направление. Там силы обороны отразили четыре атаки врага, в районе Луганского фронта оккупанты пытаются возобновить инициативу, прощупывая нашу оборону, о чем рассказал детальнее Олег Жданов.

«Оккупанты проводили попытки провести разведку боем с нашей обороной. Может быть похожая ситуация в направлении Бахмута, тут на наши силы обороны Украины имели успех, мы продвинулись. В районе Андреевки противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

В Донецкой области наносят врагу потери в живой силе и техники и закрепляются на достигнутых рубежах. На рубеже Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка есть участки, где наши силы обороны Украины перешли железную дорогу. На южной окраине Бахмута мы тоже перешли железную дорогу» - делится эксперт.

Наши войска уже формируют плацдарм за железной дорогой. То есть у нас на южном фланге Бахмута есть довольно неплохой успех, это далее зона ответственности оперативной группы войск, заключил эксперт.

Ранее эксперт заявил, Украина сможет восстановить контроль над административными границами 1991 года и вернуть Крым к указанной дате. Это может произойти в связи с предстоящей предвыборной кампанией в США, что делает успехи Украины важными для политической обстановки в Соединенных Штатах.

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