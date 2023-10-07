Ситуация на фронте продолжает меняться, оккупанты хотят нарастить силы и копят ресурсы для атак в более поздний период, при этом не оставляют попыток отвоевать проблемные участки. Об этом рассказал полковник запаса Вооруженных Сил Украины, опытный военный аналитик и летчик-инструктор Роман Свитан.

На Лимано-Купянском направлении российские вооруженные силы планируют провести атаки. Несмотря на отсутствие проблем с личным составом у российских сил, имеются трудности с командованием. Это означает, что они не способны атаковать на широком фронте протяжностью в 100 километров.

"Их действия будут ограничиваться точечными атаками на протяжении 10 километров. Украинские командиры на местах осведомлены об этой угрозе и готовы к ее отражению. К тому же, недавно президент посетил данное направление, что подразумевает готовность к укреплению боевых позиций и обеспечению дополнительными боеприпасами и артиллерией" - подметил эксперт.

Он напомнил, до начала наступательных действий командование определяет два или три направления, которые подвергаются детальной разработке. Однако после этой фазы выбирается лишь одно основное направление.

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