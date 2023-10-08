На этом направлении россия задействует как десантные подразделения, так и общевойсковые части.

На южном фланге Бахмута продолжаются интенсивные бои, и силы обороны настойчиво стремятся укрепить свои позиции в районе разрушенной железной дороги, которая ведет из Бахмута в Горловку. Полковник запаса Вооруженных Сил Украины и опытный летчик Роман Свитан сообщил, недавно появилась информация также о том, что железнодорожная магистраль была серьезно повреждена в результате ожесточенных столкновений и артиллерийских атак.

"Железнодорожная инфраструктура в этом районе была сильно повреждена в результате ожесточенных боев и артиллерийских атак. Однако противник пытается использовать это место в качестве удобной оборонительной линии, поэтому наши силы обороны активно работают над тем, чтобы предотвратить его захват" - делится эксперт.

Силы обороны стремятся обнаруживать вражеские пункты наблюдения и управления, а также проводить целенаправленные удары по ним. На этом направлении россия задействует как десантные подразделения, так и общевойсковые части в своих операциях.

Также эксперт сообщил, времеевский выступ, после выравнивания по уровню с другими направлениями, перешел в режим активной обороны. Бахмутское направление также подверглось "консервации" на осенне-зимний период. Основное направление, выбранное украинским командованием, – Ореховское.

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