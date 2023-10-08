В результате обстрелов в ночь на 8 октября пострадали десятки украинцев.

Оккупанты устроили еще одну ужасную ночь жителям Херсонщины.

Как сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА, россияне нанесли ряд ударов по Херсону и населенным пунктам правобережья. Под вражеский огонь попали жилые кварталы. В результате атаки повреждены дома, автомобили, газораспределительные сети.

В Херсоне из-за обстрела пострадали 11 горожан. 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Также пострадал 33-летний медик Красного Креста – у него взрывная травма и контузия.

Кроме того, сообщается, что несколько человек получили острую реакцию на стресс, их тоже пришлось госпитализировать. Это две пары супругов – муж 67 лет и жена 63 лет, муж 56 лет и жена 54 года, а также две женщины в возрасте 87 и 62 года.

Также в ОВА заявили, что россияне из "Градов" ударили по Станиславу. Последствия атаки выясняются.

Между тем, в Харьковской ОВА сообщили, что за минувшие сутки россияне с помощью артиллерии, минометов и авиации атаковали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

В частности, ракетный удар по с. Пересечное повредил крыши, фасады и окна пяти многоэтажек, произошел пожар, повреждены четыре автомобиля.

По селу Чернещина оккупанты ударили по управляемой авиабомбой, повредив здания и имущество агропредприятия. А в селе Кондрашовка минометным обстрелом повредили частный дом.

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