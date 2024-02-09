Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сделать дома для близких простую, но очень мягкую и насыщенную пиццу. "Мастер Шеф" также дала несколько полезных советов, как лучше готовить вкусности к столу.
Ингредиенты:
Для теста:
- 600 г муки
- 4 г сухих дрожжей (замороженных)
- 410 г ледяной воды
- 11 г соли
- 10 г сахара
- 20 г оливкового масла
Для начинки (на 3 пиццы по 350 г):
- 200-250 г томатного пюре
- 200 г качественной моцареллы (натереть)
- Сыр (по желанию)
- Базилик для подачи
Инструкции:
1. Подготовка теста:
В емкости соединить просеянную муку, сухие дрожжи, соль, сахар и воду. Вымешивать 10 минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Добавить оливковое масло и продолжить месить еще 5 минут.
Разделить тесто на три части, закрутить в идеальные круги, поместить в плоскую посуду под крышку и оставить на 4-8 часов.
2. Подготовка начинки:
"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, перед приготовлением теста, соединить рисовую и обычную муку на подставке.
Достать тесто за 30 мин до приготовления из холодильника и включить духовку.
3. Приготовление пиццы:
Посыпать пергамент мукой и раскатать тесто в идеальные круги.
Смазать томатным пюре кисточкой или руками осторожно.
Посыпать натертой моцареллой, а также добавить творог (по желанию).
Выпекать в предварительно разогретой духовке при 200°C в течение 10 минут или до золотистой корочки бортика, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
Украсить пиццу свежим базиликом перед подачей. Наслаждайтесь вкусной пиццей с близкими!
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