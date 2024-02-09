Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сделать дома для близких простую, но очень мягкую и насыщенную пиццу. "Мастер Шеф" также дала несколько полезных советов, как лучше готовить вкусности к столу.

Ингредиенты:

Для теста:

600 г муки

4 г сухих дрожжей (замороженных)

410 г ледяной воды

11 г соли

10 г сахара

20 г оливкового масла

Для начинки (на 3 пиццы по 350 г):

200-250 г томатного пюре

200 г качественной моцареллы (натереть)

Сыр (по желанию)

Базилик для подачи

Инструкции:

1. Подготовка теста:

В емкости соединить просеянную муку, сухие дрожжи, соль, сахар и воду. Вымешивать 10 минут, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Добавить оливковое масло и продолжить месить еще 5 минут.

Разделить тесто на три части, закрутить в идеальные круги, поместить в плоскую посуду под крышку и оставить на 4-8 часов.

2. Подготовка начинки:

"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, перед приготовлением теста, соединить рисовую и обычную муку на подставке.

Достать тесто за 30 мин до приготовления из холодильника и включить духовку.

3. Приготовление пиццы:

Посыпать пергамент мукой и раскатать тесто в идеальные круги.

Смазать томатным пюре кисточкой или руками осторожно.

Посыпать натертой моцареллой, а также добавить творог (по желанию).

Выпекать в предварительно разогретой духовке при 200°C в течение 10 минут или до золотистой корочки бортика, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Украсить пиццу свежим базиликом перед подачей. Наслаждайтесь вкусной пиццей с близкими!

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.