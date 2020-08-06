Трудовой контракт (договор) — обязательный атрибут официального трудоустройства, который направлен на урегулирование всех рабочих моментов, отношений между работодателем и работником, а также на защиту прав и конкретизацию обязанностей сторон.

Трудовой договор (контракт) — это документ, двустороннее соглашение между работником и работодателем, в котором указаны основные нормы их сотрудничества. Такие бумаги составляют практически все предприятия, которые берут на работу сотрудников, оформляя их официально.

Зачем нужен контракт компании, если за официального рабочего придется заплатить налог, нести ответственность за него, выполнять какие-то обязанности перед ним, если можно эксплуатировать «рабсилу» в тени? Все просто, — договор направлен на защиту интересов не только работника, но и работодателя. Контракт призван, как минимум:

застраховать компанию от возможных «косяков» сотрудника;

создать образ надежной и профессиональной компании, за счет чего к ней начнут «подтягиваться» более профессиональные работники, инвесторы, партнеры.

Отказ от «теневой системы» постепенно набирает популярность, что укрепляет экономику Украины. Налоговые структуры фиксируют рост финансирования бюджета со стороны предприятий, что не может не говорить о прогрессивной тенденции. Рабочий класс в Украине начинают ценить, а работу адекватно оценивать и финансово вознаграждать.

Зачем нужен трудовой договор и из чего он состоит

Для официального трудоустройства между физическим и юридическим лицом необходимо составить трудовой договор, который защитит права и тех, и других. В трудовом договоре прописываются права и обязанности сторон, например:

количество рабочих часов;

объем работ, которые должен выполнить работник за определенное время;

требования к качеству выполняемых работ сотрудником;

условия труда, в том числе оборудование, его качество (все должно быть согласно стандартам трудового законодательства);

размер денежного вознаграждения (зарплата), сроки (даты) выплат;

наличие оплачиваемого отпуска, больничного и т.д.

Важно: любые договора должны иметь пункт о неразглашении конфиденциальных данных.

Некоторые работодатели также вносят в трудовой договор ряд положений, призванных защитить компанию от негативных воздействий, которые может осуществлять сотрудник, например, предусматривается ответственность за порчу имущества, «слив» конфиденциальной информации, прогулы, некачественное исполнение обязанностей, нарушение корпоративной дисциплины, субординации и т.д.

В свою очередь, сотрудники также могут внести правки в данный документ. Например, они вправе определить ответственность работодателя за просрочку зарплаты (ввести санкции и переплаты), строго определить свои обязанности и оборудование, за которым они будут их выполнять (предусматривается своеобразная страховка сотрудника, даже от банальной замены нового станка старым), и т.д.

Кто и с кем подписывает трудовой договор

Многие ошибочно считают, что трудовое соглашение составляется между работником и директором предприятия. Это далеко не так. Согласно КЗпП Украины (ст.21), трудовой договор составляется между физическим лицом и:

ФОП (физическое лицо-предприниматель);

юридическим лицом (предприятие, организация и т.д.);

другим физическим лицом, ведущим предпринимательскую деятельность.

Подписи под документом ставят физическое лицо и уполномоченный представитель работодателя, чаще всего, это руководитель, директор.

Детальная информация расписана в главе 3 КЗоТ (КЗпП) Украины «Трудовой договор». Там полностью раскрывается суть и особенности трудовых контрактов.

Виды трудовых договоров и условия их подписания

В зависимости от долгосрочности, трудовое соглашение (документ) может быть:

бессрочным (чаще всего, в таких договорах предусматриваются условия, согласно которым он теряет свою силу; используется в основном на производственных предприятиях);

ограниченным во времени (срочный, временный тип), очень популярный тип контракта, в котором четко ограничены сроки сотрудничества, примеры использования: между футбольным клубом и игроком, между артистом и продюсером;

направленным на достижение определенной цели (например, выполнить строительные работы, собрать урожай (сельхозпредприятия особо часто заключают такие договора), создать проект и т.д.).

Существуют такие договора, которые предусматривают испытательный срок, наличие материальной ответственности за нанесенные убытки, и т.д. Также некоторые образцы могут быть составлены под коллективный договор, если на работу принимается коллектив (популярно на временной основе для достижения определенной цели).

Пунктов в договоре может быть достаточно много, поэтому, сколько критериев существует, столько и разновидностей (подвидов) трудовых договоров может существовать. Например, существуют пункты, которые касаются увольнения сотрудника. В зависимости от данного фактора выделяют такие договора:

невозможно уволится по собственной инициативе;

строго определенные причины для увольнения (например, невозможность оплаты труда, нарушение условий договора);

неопределенные причины увольнения «свободный контракт», когда каждая сторона может расторгнуть договор в любое время и по любой причине;

с компенсацией при увольнении стороной работодателя и без таких;

с санкциями при самовольном увольнении и без таких.

Согласно некоторым договорам, можно работать на двух работах одновременно и официально. Это касается условий работы на конкретном предприятии, например, при наличии неполного рабочего дня, или когда сотрудник ходит на работу день через два.

Трудовой договор может быть подписан только с соглашения обоих сторон. Расторгнуть его может и одна сторона, но только в предусмотренном порядке и в конкретных случаях. Подписать договор может только лицо, которое достигло 16-летнего возраста, или с согласия родителей (от 14 до 16). Также стоит учитывать, что законодательство ограничивает минимальный возраст на определенные виды работ — с 18 лет.

На каком языке должен быть составлен трудовой договор

Трудовой договор нужно заключать на украинском языке. Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, по словам специалистов, имеются проблемы на законодательном уровне, в частности с законом №8312, который Конституционный Суд Украины признал неконституционным. Нестабильные языковые нормы и правила, на фоне военных действий против русской агрессии, могут стать жестче, а это принесет немало хлопот, как работодателю, так и работнику.

Во-вторых, официальный язык Украины — украинский, соответственно и документацию необходимо вести на украинском языке.

Какие документы нужны для подписания трудового договора

Чтобы заключить контракт требуется паспорт и трудовая книжка. Наличие других документов может требовать работодатель в зависимости от специфики выполняемых работ и в некоторых других случаях (например, если на работу принимают инвалида). Это может быть медицинская справка о состоянии здоровья, или диплом (другой документ, подтверждающий квалификацию).

Процедура подписания стандартная: свои «автографы» стороны ставят на обоих экземплярах, один идет работодателю, второй работнику. После подписания соглашения, составляется соответственный приказ о принятия на работу нового сотрудника. Без указа, сотрудник на работу может не выходить.

Образец трудового договора 2019

Чаще всего, при приеме граждан на работу используются стандартный договор, где уже прописаны права и обязанности сторон. Для оформления таких документов не требуется много времени. На специальных свободных полях вписывается:

информация о сторонах;

должность (например, разнорабочий на выполнение строительных работ);

тип работы (полная, по совместительству, частичная занятость, удаленная);

испытательный срок;

дата начала работы и т.д.

Типовой ошибкой таких договоров является неадаптированность под конкретную ситуацию. Например, если работодатель захочет, чтобы сотрудник своим испытательным сроком не показывал свою компетентность, а попросту бесплатно трудился, и по контракту на вакансию так и не попал.

Трудовые договора требуют специального оформления юридическим отделом конкретной компании. Его пункты должны быть прописаны четко и в понятной форме. К хорошему договору не должны возникать вопросы ни у одного работника. Заполнение полей должно осуществляться в пределах 10-15 минут.

Как понять, что в договоре нет скрытых условий и юридических хитростей

Обычный рабочий, чаще всего, не силен в юридической терминологии и сложных узкоспециализированных формулировках, поэтому перед подписанием трудового договора, могут возникнуть определенные проблемы. Особенно, это касается тех предприятий, которые любят вместо нескольких бумажек составлять целые книжки.

Чтобы ознакомиться с соглашением поближе, ведь так и в рабство попасть недолго, можно с копией документа посетить юриста или другого специалиста, который разбирается в таких бумагах. Можно также скачать бланки типичных договоров, ознакомиться с ними и сравнить свои бумаги.

Скачать бланк трудового договора можно из официальных государственных источников, а также популярных юридических сайтов, к которым, в случае чего, можно обратиться за помощью онлайн.

Стоит отметить, что прием сотрудников может осуществляться с нарушениями. Это означает, что форма документа работодателя не соответствует никаким требованиям и юридической силы не имеет. Это может осуществляться как сознательно, с целью обмана работника, так и несознательно. Это еще раз актуализирует необходимость проверить документ.

Если работодатель случайно составил «плохой» договор, прием на работу даже сотрудника-кассира может обернуться для компании крахом, ведь тот, фактически, не несет ответственности за деятельность на объекте.

Какие проблемы могут возникнуть у сторон при составлении контракта

Существует ряд «подводных камней», которые встречаются при составлении договоров. Одни из самых громких скандалов выплывают относительно приема на работу несовершеннолетних. Подделка паспорта юношей или оплошность HR отдела могут привести к резонансным судебным тяжбам.

Некоторые работодатели любят хитрить. Например, «бесплатные» курсы и обучение в период стажировки, могут оказаться еще какими платными. Это компании, которые не боятся текучки кадров и привыкли зарабатывать на неопытных новичках. Поэтому стоит указывать даже такие мелочи в договоре.

Работа по совместительству (форма вторичной занятости), также часто выступает камнем преткновения. Возможность дополнительного заработка должна прописываться, ведь некоторые работодатели хотят, чтобы их работники отдавали компании 100% своих сил, но бывает так, что сотрудник работает дополнительно. Это может стать причиной скандала и поиска способов расторгнуть контракт. Стоит отметить, что на «подработки» тоже нужны договора.

Заключение

Украина — это страна возможностей для «теневых баронов», где официальное трудоустройство практикуется очень не часто, а неофициальное можно встретить на каждом шагу. Это обусловлено тем, что никто не хочет платить налоги.

Но все постепенно меняется, выходит из тени, приобретает «официальное» лицо. Таким образом, вступает в силу кодекс, который регулирует трудоустройство граждан, контролирует выполнение обязанностей сторон (работодатель и работник) конкретными договорами.

Оформление документов по трудоустройству крайне сложный процесс, так как составленный договор — юридическая «страховка», которая способна защитить права и конкретизировать обязанности сторон. К трудовому договору много требований, поэтому не стоит воспринимать эти бумаги как формальность.

До заполнения документа, соискателю стоит тщательно вычитать все пункты, на которые он соглашается. Если что-то запутанно или непонятно, стоит обратиться за помощью к специалисту.