Политолог Руслан Бизяев в своем блоге «Исторические хроники» рассказал о гонке химических вооружений ведущих стран мира в 20-х годах прошлого века, в частности Германии и СССР и об испытаниях ими на секретном полигоне химического оружия.

Политолог отметил, что летом 1925 года Германией вместе с другими странами был подписан Женевский протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. По его словам, 2 декабря 1927 г. к протоколу присоединился и Советский Союз, а 5 апреля 1928 г. грамота о его ратификации ЦИК была передана послом В. Довгалевским на хранение правительству Французской республики.

«Но ни Германия, ни СССР не собирались прекращать гонку химических вооружений. Однако не стоит гневно обличать правительства этих стран хотя бы по двум причинам. Во-первых, все ведущие в военном отношении страны, как-то: Англия, Франция, США и др., продолжали гонку химических вооружений. А во-вторых, Женевский протокол запрещал применение отравляющих веществ, а его производство, хранение и научные исследования в области ОВ и химической защиты запрету не подлежали. Формально ни Россия, ни Германия не нарушали Женевского протокола», - рассказал Бизяев.

Он объяснил, что Германия лишь нарушала статьи Версальского договора, но правомочность этого договора оспаривали оба государства. Политолог отметил, что в 1926 году СССР и Германия договорились о создании на территории России секретного полигона для испытаний химического оружия, и поначалу некоторые опыты шли на химическом полигоне под Оренбургом, а с 1928 года – у деревни Шиханы. Бизяев добавил, что на немецком языке поселок стал называться Чиханами, а испытательный объект – «Томка». Химическое управление РККА намеревалось испытывать на полигоне новые средства и методы применения ОВ артиллерией, авиацией, газометами, а также новые способы и средства дегазации зараженной техники и местности. По словам политолога, аналогичные цели преследовала и немецкая сторона.

«Летом 1933 года германский персонал покинул «Томку». После отъезда «гостей» интенсивность работ на полигоне Шиханы несколько снизилась, однако за его функционированием по-прежнему следило командование РККА и выделяло определенные средства на его развитие, исходя из возможностей наркомата. Все дальнейшее развитие тогдашнего Оружия Массового Поражения в двух странах пошло своим путем. И ипритовый меч рейха ковался точно не в СССР», - заявил Бизяев.

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