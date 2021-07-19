Политолог Руслан Бизяев в новом выпуске программы «Исторические хроники» рассказал об отношениях СССР и Польши в начале XX века и трактовке подписания знаменитого Московского Пакта больше известного как пакт Молотова-Риббентропа.

«Пожалуй, ни один международный договор, подписанный СССР, не вызывал столько споров и дискуссий», - говорит Бизяев о Пакте Молотова-Риббентропа.

По его словам, всем известно, что с тех пор, как нацисты пришли к власти, отношения между Советским Союзом и Германией были напряжёнными… Но, как сказал 10 марта товарищ Сталин, «мы за деловые отношения со всеми странами».

«Кажется, что в Германии правильно поняли заявления товарища Сталина и сделали правильные выводы», - продолжил Бизяев.

Советский Союз заключил пакт о ненападении с Германией.

«Для того, чтобы понять все аспекты советско-польских отношений летом-осенью 1939 года нам понадобится откатить ситуацию на 20 лет назад», - заявил Бизяев.

Бизяев напоминает, что 10 ноября 1918 года в оставленном австрийцами Люблине Регентский совет назначил «начальником государства» выпущенного немцами из заключения Юзефа Пилсудского. Главной целью поляков, по его словам, стало восстановление исторической справедливости и возрождение независимой и сильной Речи Посполитой в границах 1792 года. По всей стране началось разоружение и изгнание немцев.

«28 июня 1918 года Польша присоединилась к условиям Версальского договора. Началась советско-польская война», - рассказал политолог.

По словам Бизяева, когда Красная Армия перешла в контрнаступление, польское правительство отправило с просьбой о посредничестве представителя в бельгийский город Спа, где Верховный совет Антанты рассматривал вопросы, связанные с германскими репарациями.

«По поручению премьер-министра Д. Ллойд Джорджа лорд Керзон отправил 11 июля в Москву наркому иностранных дел Г. В. Чичерину ноту с предложением заключить перемирие между Польшей и Советской Россией», - добавил он.

У товарищей Ленина, Троцкого и Тухачевского началось, по словам Бизяева, головокружение от успехов.

«Нота Керзона была отвергнута. Ленин и его ближайшее окружение проиграли сначала информационную войну, так не удосужившись предложить жителям этих регионов ничего, кроме «Депо Мировой Революции», а потом и войну реальную. «Великий полководец» Тухачевский-Варшавский, столкнувшись с молодой, но уже регулярной армией все тупо «просрал». Чуть позже великий советский военный теоретик В. К. Триандафиллов назовет это кризисом таранной стратегии. Особенно смешно выглядят условия заключения мира с Польшей. Оказавшись в полной международной изоляции, получив вместо триумфа поражение Ленин не нашел ничего лучшего как кричать об исторической справедливости... Но его никто не слушал», - добавил политолог.

Бизяев отметил, что после этого все непонятки на советско-польской границе прекратились.

«Сталин рассудил резонно — не стоит стучаться в закрытую дверь. Надо идти другим путем. Советско-польские отношения начали понемногу налаживаться. Будучи не дураком, Пилсудский понимал — пока СССР изолирован, он не так опасен, а для Польши именно большевики-ленинцы являются идеальными партнерами. Он просто плохо знал тов. Сталина. А кто его знал хорошо?», - резюмировал Руслан Бизяев.

Напомним, ранее для Politeka Бизяев рассказал о настроях сильных игроков международной арены после окончания Первой мировой войны и о том, когда стали понятны намерения Гитлера касательно предстоящей войны.

Кроме того, для Politeka Бизяев рассказал, как при помощи Соединенных Штатов Америки улучшалась армия СССР в 30-х годах ХХ века.