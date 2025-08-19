Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мы доказали Западу свою субъектность, мы доказали способность и мы доказали готовность бороться за нашу свободу, за наши ценности. И мы должны получить не Будапештский меморандум, а размещение войск и вооружений наших партнеров. Второе – это общие проекты в сфере ОПК, чтобы Украина была завалена вооружением. И третье – это снятие любых табу на поставку вооружений, систем ПВО, ПРО для Украины, создание сверхмощного щита противовоздушной обороны вокруг Украины и ее интеграция в единое европейское пространство безопасности», – констатирует Александр Мусиенко.

По словам эксперта, как только будет уменьшение интенсивности боевых действий, прекращение огня и перемирие, иностранные контингенты смогут зайти на территорию Украины и гарантировать нам безопасность. Против этого, констатирует он, конечно, выступает кремль, этот вопрос, очевидно, будет камнем преткновения в любых переговорах, но если это согласованная позиция Запада, то у путина просто не останется выбора.

«Ключевое, о чем отметил и Зеленский, – это то, что США поддерживают и готовы координировать, помогать реализовывать гарантии безопасности совместно с Коалицией желающих. А что это значит? Это значит, что у Британии, у Франции и у других стран Европы развязываются руки», – подчеркивает Александр Мусиенко.

Попутно он напоминает, что когда Коалиция желающих формировалась, возникало очень много вопросов, и в частности премьер Великобритании Стармер настаивал на том, что эту идею миротворческой миссии в Украине нужно скоординировать с США, что нужно действовать вместе. И вот теперь, констатирует эксперт, есть зеленый свет от США, это значительное продвижение в рамках возможных гарантий безопасности, детали которых будут позже.

