Экспертка в медицине Елена Черненко рассказала о европейских системах здравоохранения, их плюсах и минусах, и сообщила, по какому пути развивается Украина.

Об этом она рассказала в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как отмечает гостья программы, американская модель медицины – это тоже очень интересно, но для нас пока важнее европейский контур, с которым мы себя идентифицируем, к которому стремимся в своих реформах. Европейские системы здравоохранения, рассказывает она, – это продукт послевоенного общества и всей той повестки, направленной на интеграцию, на создание социального общества, на защиту каждого человека.

«Выросшие в советское время слышали много таких пугалок по поводу того, как в капиталистических странах люди несчастные, они вынуждены платить за образование, платить за медицину, все дорого, ничего не доступно. На самом деле это все была типичная пропаганда. На самом деле образец социальной системы здравоохранения – Британия, например, созданная после Второй Мировой войны система национальных центров здоровья. Эта система абсолютно социальная, она декларирует доступ к любым медицинским услугам любого человека, который легально проживает в стране», - рассказывает Елена Черненко.

То есть, объясняет она, это система единого государственного плательщика, средства идут из госбюджета. И это, сообщает экспертка, та модель, которая была принята за основу в Украине, когда начиналась наша медицинская реформа. Вторая модель, продолжает она, это система Бисмарка, которая работает в Германии, Австрии и других странах, где средства на здравоохранение аллоцируются как отдельная статья налогов, то есть в какой-то степени механизм менее социален.

«Таким образом есть две основные модели, понятно, что каждая система здравоохранения в каждой стране какая-то своя, имеет свои детали, является там каким-то миксом, возможно, но в целом вот это так», - отмечает Елена Черненко.

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