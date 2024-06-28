В добавок к пунктам, в воздухе эффективным средством могут стать комплексы среднего радиуса действия, такие как Patriot, заметил военный.

Для защиты Харькова от авиабомб РФ необходимо предпринять три основных шага, об этом в студии Politeka Online рассказал Романенко Игорь Александрович, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

По его словам, прежде всего, требуется уничтожить сами бомбы или их носители. Это включает удары по складам, где хранятся бомбы, а также по предприятиям, которые их производят и оснащают управляемыми крылатыми модулями для увеличения дальности.

«Во-вторых, необходимо наносить удары по аэродромам, где находятся самолеты-носители, обычно это Су-34. Это следует делать как до их взлета, так и в момент загрузки бомб. В-третьих, требуется уничтожать бомбы и их носители уже в воздухе. Для выполнения этих задач на земле необходимы ракетные комплексы и беспилотники», - рассказал эксперт.

Союзникам Украины следует снять ограничения на применение оружия дальностью свыше 100 км, так как российские войска уже отошли на безопасное расстояние, считает Романенко. Это позволит использовать ракеты типа ATACMS для ударов по складам и аэродромам.

В воздухе эффективным средством могут стать комплексы среднего радиуса действия, такие как Patriot. Однако эти системы ещё не поступили в достаточном количестве.

«Также важно снять запрет на использование самолётов F-16, так как они готовы к передаче. Франция уже начала обучение украинских пилотов на Миражах, демонстрируя свою готовность поддержать Украину. В то же время, США продолжают затягивать сроки передачи F-16 и обучения пилотов, что снижает доверие к их заявлениям» - заметил военный.

Для защиты Харькова необходимо комплексное применение наземных и воздушных средств, а также активное сотрудничество с международными союзниками.

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