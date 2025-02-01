Об этом он рассказал в своем блоге.

Как сообщает эксперт, после всех этих агрессивных заявлений Фицо по поводу Украины, транзита российского газа, а также его угроз перекрыть импорт электроэнергии наш МИД уже вызвал их посла и выразил ему решительное неприятие такой риторики.

«Не выдержали уже и в Чехии. Кстати, Словакия часто традиционно ориентировалась во многом на позицию Праги во внешних делах и международных отношениях, позиция Чехии для них очень важна. Ну, не для Фицо. Но у Фицо сейчас повсюду проблемы, даже МИД Чехии его осуждает, и граждане выходят на протесты, проблемы возникают», - отмечает Александр Мусиенко.

По словам эксперта, а Фицо поставил на место специальный уполномоченный МИД Чехии Вацлав Бартушко, сказав, что шантажировать Украину поставками электроэнергии не удастся, поскольку она идет с генерирующих мощностей Германии и Чехии, а Польша и Румыния не будут прекращать свой импорт, поэтому Словакия и Венгрия могут себе делать, что заблагорассудится, это не важно.

«Ну, вот, собственно говоря, фактически ответ Фицо на все его угрозы и заявления, которые он делает. И дали их чехи, потому это очень серьезно, значит, они серьезно настроены. Фицо достал уже, наверное, всех, и чешских друзей так же. Важно понимать, что, как бы то ни было, не надо вестись на шантаж Словакии, словацкого премьера о том, что восстанавливайте транзит российского газа через Украину, иначе импорта электроэнергии не будет. Будет, и это подтверждает специальный уполномоченный по вопросам энергетической политики МИД Чехии», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Стариков объяснил, что горячая фаза войны скоро прекратится, раз уж идут разговоры об открытии аэропорта во Львове.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко оценил ультиматум, который Сирия поставила россии по выдаче Асада.





