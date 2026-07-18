Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, що до Києва прибув голова МЗС Туреччини, він пропонує Україні і росії обмежити удари у Чорному морі та по узбережжі.

Про це він розповів у своєму блозі.

Медіа пишуть, розповідає експерт, що Фідан закликав сторони утриматися від ударів у Чорному морі, від ударів по танкерах, рибальських суднах, портах, тому що це ставить під загрозу життя цивільних. Про це, зауважує він, міністр закордонних справ уже говорив у москві, путін точно хоче, щоб Туреччина вплинула на Україну у цьому питанні, адже СБС проводять видатні операції.

«Тобто Туреччина пропонує встановити мораторій на удари в Чорному морі і по портах, щоби Україна припинила морську блокаду в Азовському, Чорному морях і припинила бити по південному узбережжю рф, особливо по портовій інфраструктурі. Це те, що нам зараз дуже добре вдається і що приносить хороші результати. А росія має припинити атакувати цивільні судна в портах Одеси і саму Одесу та Одещину. Ворог посилює терор проти нашого півдня, особливо Одеси, Одеської області, портової інфраструктури там, інфраструктури, пов'язаної з транспортуванням сільськогосподарської продукції. Це призводить до жертв, втрат», – пояснює Олександр Мусієнко.

Тобто, констатує він, фактично Туреччина пробує реанімувати зерновий коридор, який росія сама ж порушила, після чого Україна самостійно відігнала російські кораблі, щоб виконати угоду з Туреччиною та ООН. До того ж, додає експерт, підходить час жнив, наступними тижнями виникне питання транспортування зернових, олії, це нагально і для України, і для росії.

«Чи зацікавлені ми? Давайте говорити відверто. Чи завдає ворог ударів по наших південних регіонах і портовій інфраструктурі? Чи є збитки і руйнування? На жаль, так. Це теж треба визнавати. Гинуть люди, руйнується інфраструктура, є загрози для морського сполучення, зростає ціна транспортування, страхування і на продукцію. Потрібно все зважити на шальках терезів. Або йти у ва-банк і дотрощити російський флот. Узагалі було б добре, щоби Туреччина заборонила з наступного місяця прохід російських кораблів і інших тих, які намагатимуться врятувати росію, через Босфор. До того часу можемо дотрощити російський флот, а тоді говорити про можливе припинення вогню, якщо воно взагалі буде», – міркує Олександр Мусієнко.

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