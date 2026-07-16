Політолог Руслан Бортник пояснив, що війна на виснаження стосується всіх мешканців тих територій, куди долітають російські дрони і ракети, на цьому фоні агресії бояться й у Польщі, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Війна на виснаження, констатує експерт, триває, і її головною метою є тил, саме внутрішні бомбардування. Як він розповідає, росія намагається активно завдавати ударів по українській логістиці, енергетиці, локомотивах, підприємствах, складах, і Україна теж відповідає, регулярно горять російські НПЗ, тепер був удар по авіабазі «Енгельс».

«Не стало безпечного тилу. І зараз фактично учасниками бойових дій є не лише солдати на фронті, а й усі жителі територій, до яких долітають дрони і ракети. Така характеристика цієї війни на виснаження», – наголошує Руслан Бортник.

Тим паче, додає він, глава МЗС Польщі заявив, що Варшава уважно стежить за діями кремля і не відкидає сценарію, за якого росія спробує створити привід для ескалації, що путін планує підготувати операцію під чужим прапором. Як нагадує експерт, на початку війни на території Польщі впали ракети, загинули польські фермери, потім залітали дрони, тож польське суспільство напружене. На його думку, такі заяви МЗС також посилюють мобілізацію суспільства, відповідно, легше витрачати великі гроші на оборону.

«Як росія може напасти на Польщу? Лише через територію Білорусі. Ну, тут ще треба переконати Лукашенка, це залишається малоймовірно. Операції під чужим прапором на те й називаються операціями під чужим прапором, що незрозуміло, хто їх проводить. Подивіться на війну на Близькому Сході, там постійно прилітає по якихось країнах Перської затоки, а Іран кричить, що це не ми обстрілюємо. Хто доведе, звідки воно прилітає? Занадто багато зацікавлених у підпалюванні багаття. Те саме у нас було під час Мінських угод, ці невідомі стрілки. Це також створює тло для регулярних ескалації», – коментує Руслан Бортник.

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