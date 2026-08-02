Військовий експерт Олег Старіков оцінив, чи на тлі безперервних обстрілів і посилення війни міст видно розвідознаки, які говорили би про шанс на закінчення російсько-української війни, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

За словами експерта, висновок із обстрілів України один, і полягає він у тому, що війна міст ні до чого не приведе, результат війни залежить саме від того, що відбувається на полі бою, так працюють закони війни, які виробила військова машина.

«У тому, що зараз відбувається, я не бачу просвітів. Я завжди бачив певні розвідознаки, що російсько-українська війна закінчиться, що російсько-європейська війна завершиться. Але зараз я цього не бачу. Я вже втомився говорити, я цього вже не бачу. Усі сторони йдуть на ескалацію – як європейські еліти, так і російська федерація. Все потихеньку йде до цього», – стверджує Олег Старіков.

Так, констатує він, усі говорять про справедливий мир, але треба розуміти, що у війні міст, коли страждає громадянське населення, коли страждає тил, коли така кількість санітарних і безповоротних втрат, коли таке горе, справедливий мир узагалі неможливий. Ведучи таку війну, попереджає експерт, можна дійти такого стану, коли навіть перемігши у війні, країна буде така ослаблена, що вона не зможе скористатися результатами перемоги.

«Аналітики Білого дому, Пентагону, ЦРУ та інші розвідки, всі аналітичні центри давно визначили, що у російсько-українській війні переможців не може бути. Не може бути переможців. А виграти війну можна. Переможці – це коли одна сторона капітулює, а друга отримує контрибуцію», – підсумовує Олег Старіков.

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