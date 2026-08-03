Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко розповів деталі вибуху у московському ресторані і оцінив, чи може це вилитись у новий виток протистояння силовиків, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

росіяни, розповідає експерт, побігли до італійського посольства, до МЗС Італії, щоб вони якось вплинули на Україну, але цікаво, що у москві взагалі досі працюють італійські ресторани, їм подають вишукану їжу, а не щі, тут потрібні санкції і тотальні обмеження, ніякого європейського способу життя. Як повідомляють російські медіа, зазначає він, від вибуху у Balzi Rossi могла постраждати 25-річна Марія Чайко, дочка головнокомандувача Повітряно-космічних сил рф, також фігурує прізвище її чоловіка – Передрій, він міг загинути.

«Терміново ФСБ скликали серйозні наради за нарадами, вся неділя минула в нарадах. Думали, як нарощувати контррозвідувальний захист, щоби не складалося враження, що москва стає прифронтовим містом з точки зору безпекових загроз. Тому вони шукають спосіб, яким чином ще більше контролювати інформаційний простір, забороняти доступи до соцмереж, контролювати все максимально, задіювати елементи ШІ до камер спостереження, щоби не було жодного вільного закутку, куди хтось може пройти. Особливо це стосується москви, Пітера і великих міст, де це може відбуватися. Тому зараз вони шукають способів, а російській верхівці заборонили ходити до ресторанів нібито, їм наказано святкувати дома», – розповідає Олександр Мусієнко.

Не секрет, констатує він, що довкола путіна два табори, які намагаються самоствердитися, впливати на путіна і правити цим балом, – військові і спецслужби, і цей вибух точно продемонструє боротьбу кланів. На думку експерта, одні зараз почнуть писати рапорти на інших, що це ФСБ прогледіла небезпеку, що це самоуправство військових тощо.

«У будь-якому разі для нас важливо, щоб ця боротьба була, щоби вона тільки наростала у структурі силовиків, щоби вони гризли горлянки один одному, щоби там виникало якомога більше проблем», – підсумовує Олександр Мусієнко.

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