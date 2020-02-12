Политтехнолог: "Соросята" боятся Медведчука еще с 2004 года

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оправдывается перед Соросом и другими иностранными кураторами, заявляя, что украинскую землю не дает продать партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Об этом написал в Facebook правозащитник и блогер Михаил Чаплыга.

"Это он, видимо, так оправдывается перед своими заокеанскими кураторами. Обещал по-быстрому землю распродать, но оказалось, что это не так-то просто. Украинцы категорически против (59 % будут голосовать против, если завтра референдум) и большинство политиков тоже", - говорится в сообщении блогера.

"Вот Давид и брызжет слюной. Проговорился, что партия Медведчука не дает Землю распродать и бьет его регламентом по модной стрижке...", - уточнил правозащитник.

Чаплыга напоминает, что на самом деле "соросята" боятся и ненавидят Медведчука, поскольку оппозиционный политик оказался единственным, кто в 2004 году выгнал Сороса & Co нз Ливадийского дворца под Ялтой.

"А ведь захват Украины "соросятней" планировался значительно раньше. Еще в далеком 2004-м году некто Сорос хотел в Ливадийском дворце смотр своей "соросятни" устроить...

Но тогда его выгнал Медведчук, за что "соросятня" его с тех пор ненавидит. А в 2014-м году все та же "соросятня" продавила американские санкции против Медведчука", - приводит хронологию событий автор.

Михаил Чаплыга акцентирует, что Виктор Медведчук - единственный украинский политик из санкционного списка США, кто не уехал из страны, а только увеличил свое влияние.

"Причем Медведчук - единственный, кто не уехал после санкций, но еще и нарастил свое влияние - и недавние выборы тому лучшее подтверждение", - подчеркнул блогер.

"А теперь, по словам Арахамии (от Сороса), которому в 2015 году Порошенко даровал наше гражданство, именно Медведчук стоит им как кость в горле, не давая распродавать землю", - резюмировал правозащитник и блогер Михаил Чаплыга.