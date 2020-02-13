Во время отчета Кабмина в Верховной Раде собираются скрыть реальную ситуацию

Отчет должны предоставить 14 февраля, "бросив пыль в глаза" украинцам.

Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук во время интервью телеканалам "112 Украина", NEWSONE, ZIK и "Интер", пишет указанный NEWSONE.

"Вы знаете, безусловно, это интересно послушать. Но в принципе я знаю, что будет говориться. То есть это будет попытка бросить пыль в глаза - ни больше, ни меньше. Что бы они не говорили, мы же знаем реалии, а те люди, которые интересуются - а у нас достаточно в нашей фракции и в партии профессионалов - мы владеем и знакомимся постоянно с экономическим и социальным мониторингом, мы видим ситуацию в стране. Вот вы говорите, какие экономические успехи - "сумасшедшие"", - сообщил он.

"В прошлом году падение промышленного производства, уже по итогам года, а не 11 месяцев, 1,8%. Рост сельскохозяйственного производства замедлился до 1,1%. Напоминаю, по итогам 2018 года этот рост составлял 8,1%. То есть, угробили сельскохозяйственное производство. План доходной части бюджета 2019 года не выполнен", - отметил нардеп.

Напомним, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук сообщил, что внешнее управление Украиной - это уже факт, который влияет не только на политику, но и на принятие важных государственных решений.