Международный валютный фонд использует эпидемию коронавируса для прямого внешнего управления Украиной

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, передает пресс-служба партии.

Так, стоит напомнить слова директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой о том, что для утверждения договоренностей о новой программе расширенного финансирования, Украина должна принят ряд законопроектов, которые урегулируют банковскую деятельность. Также необходимо принятие земельной реформы.

«Международный валютный фонд осуществляет прямое внешнее управление Украиной привычными для него циничными методами. Осуществляет даже сейчас, когда Украина столкнулась с последствиями непродуманной и непрофессиональной политики власти, многократно усугубляющимися пандемией коронавируса, когда экономика и финансовая система нашей страны оказались на грани коллапса. В этой ситуации Международный валютный фонд идет на открытый шантаж, вынуждая власть согласиться на его требования и принять законы в отношении банковской системы и, главное, в отношении продажи земель сельскохозяйственного назначения», - отметил он.

Народный депутат напомнил, что ОПЗЖ выступает категорически против продажи земли, а также делала и делает все возможное для того, чтобы закон, который разрешит разворовывание земель, не был принят.

«Нашу позицию разделяют и поддерживают граждане Украины – более 70% из них выступают категорически против продажи земли. Несмотря на это украинская власть, находящаяся под жестким внешним управлением и фактическим контролем МВФ, продолжает продавливать это решение, по сути уничтожающее страну», – подчеркнул Медведчук.

Политик также отметил, что МВФ даже в ситуации глобального кризиса в который раз продемонстрировал готовность использовать проблемы своего «партнера» для достижения собственных целей.

«Очевидно, что Украина не может рассчитывать на помощь Международного валютного фонда, поэтому вести такие переговоры власть должна с Российской Федерацией, Китаем, другими странами, которые такую помощь могут оказать. Это единственный реальный выход, который позволит спасти Украину и вывести ее из сложнейшей экономической и социальной ситуации», – резюмировал Виктор Медведчук.