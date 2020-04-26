Названа причина взрыва складов боеприпасов в Балаклее, который случился три года назад

Об этом заявил глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», нардеп Виктор Медведчук, комментируя отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины IX созыва под председательством Давида Арахамии, руководителя фракции «Слуги народа».

«Основываясь на выводах директора Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Н. С. Бокариуса профессора Клюева А. Н., фотоматериалах и других документах, эта комиссия пришла к выводу, что причиной взрыва складов боеприпасов в Балаклее, произошедшего 23 марта 2017 года, стал подрыв места открытого хранения боеприпасов путем взрыва заглубленных в грунт взрывчатых веществ, что достоверно было установлено экспертами еще во время первых выездов на место происшествия. Причем аналогичных воронок насчитывалось до десяти», – подчеркнул Медведчук.

Комиссия также пришла к выводу, что «подрыв самого крупного арсенала нашего государства, в результате которого погибли гражданские лица, уничтожено боеприпасов и военного имущества более чем на 12 млрд грн, нанесен значительный материальный ущерб гражданскому населению, мог иметь место из-за умышленных спланированных действий виновных лиц, которые действовали в течение определенного времени в условиях очевидности для военнослужащих и работников 65 арсенала ГРАУ ВСУ».

«Несмотря на очевидные выводы экспертов, которые были известны уже в первые дни расследования, генеральный прокурор Юрий Луценко и Служба безопасности Украины во главе с председателем СБУ Василием Грицаком, вводя в заблуждение следствие, пытаясь умышленно скрыть реальных преступников, направляя следствие по ложному пути и фактически покрывая исполнителей и организаторов этого преступления, тиражировали версию о якобы российском беспилотнике, несостоятельность которой также установлена комиссией», – сообщил политик.

Он процитировал заявления Грицака и Луценко, которые уверяли: причиной взрыва стало ударное средство, сброшенное беспилотником.

«Следствию известно, что в Балаклее 23 марта 2017 года радиолокационные службы Украины зафиксировали беспилотник, который двигался на низких высотах... Желтая линия – граница с РФ, откуда двигался БПЛА. Он долетел до Балаклеи, и в 14:44 из него в сторону открытой площадки хранения (вооружения), где было более 700 ракет "Куб", был осуществлен пуск управляемой ракеты», – передает Луценко.

«Даже из того, что мы сегодня имеем. Не всякий беспилотник может увидеть система, которая фиксирует летательные аппараты в нашем небе. И если летательный аппарат может 35–40 км пронести ударное средство… пусть это будет фосфорный воспламенительный взрывчатый предмет или какой-то другой. Скажите: есть ли много способов предупредить это? Есть способы, начиная с того, что гасить волны, на которых работает этот беспилотник, чтобы посадить, но, к сожалению, таких средств не хватает у украинского войска», – сообщил Грицак.

Как подчеркнул Медведчук, руководители двух органов, которые обязаны были расследовать это преступление скоординированно и объективно, вместо этого, используя свои должностные полномочия, разжигали антироссийскую истерию, умышленно покрывая реальных преступников.

«Более того, после озвучивания экспертами своих выводов, в мае 2017 года, в нарушение требований ведомственных приказов Министерства юстиции Украины следователем следственного отдела УСБУ в Харьковской области, выполнение экспертизы экспертами Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Н. С. Бокариуса было остановлено», – отметил парламентарий.

«Преступно организованный характер таких действий, как и наличие преступного умысла, является очевидным и бесспорным. Грицак и Луценко, как и другие виновные лица, должны понести уголовную ответственность», – заявил Виктор Медведчук.