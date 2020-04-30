Украина становится полуколонией под руководством Международного валютного фонда. Преодоление этой зависимости от МВФ должно стать главной задачей нашей страны

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Парламентарий обратил внимание на сообщение Всемирного банка, которое на фоне коронавирусного ажиотажа осталось почти незамеченным: в 2019 году украинские «заробитчане» переслали в Украину 15,8 млрд долларов США.

«Это гигантская для нашей страны сумма, которая во многом и обеспечила выживание украинцев в прошлом году, невзирая на антисоциальную политику государства. Напомню, что 15,8 млрд долларов США – это более 10% ВВП Украины. Показательно, что сумма, поступившая от украинских "заробитчан" в 2019 году, более чем в 6 раз превосходит прямые иностранные инвестиции в Украину за 2019-й», – отметил Медведчук.

Однако в текущем году эти поступления существенно сократятся, подчеркнул политик. По его словам, Всемирный банк прогнозирует падение объемов денежных переводов трудовых мигрантов до 27,5% в 2020-м из-за коронавируса. Больше всего объемы переводов сократятся для стран Европы и Центральной Азии.

Парламентарий раскрыл, что это значит для Украины.

«Не менее 5% ВВП только на самой сумме поступлений в страну. К этому необходимо добавить: пособия по безработице (а, по оценке премьера Шмыгаля, из-за карантина в Украину вернулись 2 млн «заробитчан»); снижение потребительского спроса в стране. Эти и другие факторы формируют еще не менее 3% потерь ВВП», – констатировал Медведчук.

Политик объяснил, что резкое снижение денежных поступлений от "заробитчан" усугубит ситуацию с экономическим кризисом - наряду с падением промышленности и сельского хозяйства.

«Удельный вес продукции машиностроения в украинском экспорте в 2019-м снизился до 9,1%. При том, что доля зерна в украинском экспорте составляет 20,9%, удельный вес муки (простейшего продукта переработки зерна) в общем объеме экспорта – всего 0,4%», – напомнил Медведчук.

Народный депутат уверен: именно под руководством МВФ Украина превращается в сырьевой придаток Запада и де-факто в полуколонию.

«Преодоление этой полуколониальной зависимости – основная задача Украины. Без обретения суверенности, в том числе и в экономической политике, выход страны из системного кризиса невозможен», – подытожил Виктор Медведчук.