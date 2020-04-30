Глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что украинский президент Владимир Зеленский собрал слабую команду

По словам политика, для того, чтобы Украина смогла выйти из экономического кризиса, действующей власти необходимо «включить мозги». Однако проблема заключается в том, что мозги включать некому.

«Сегодня президент Владимир Зеленский является человеком, который не имеет опыта ни государственного управления, не имеет, к сожалению, политического опыта. Он набрал команду людей, которые возле него, в том числе, я имею в виду и центральные органы исполнительной власти и правительство, люди, которые тоже профессионально не подготовлены для того, чтобы управлять экономикой и для того, чтобы развивать сегодня экономические процессы», – подчеркнул Медведчук.

Нардеп напомнил, что ОПЗЖ еще до того, как принимался Бюджет-2020, до пандемии коронавируса, объявленной МОЗ, предлагала реально увеличить ВВП через такие процессы, которые могли бы дать толчок развитию экономики Украины и привлечению инвестиций.

«Не на бумаге, не в декларациях, как это делал предыдущий премьер Гончарук и как это делает сегодняшний премьер Шмыгаль, а реально, для того чтобы эти инвестиции пришли в страну. Для этого надо менять законодательство, надо проводить судебную реформу до конца и делать защиту этих инвестиций. Для этого надо снимать экономическую блокаду Донбасса, что даст, по расчетам экспертов, от 2 до 2,6% ВВП. Для этого надо восстанавливать выгодные экономические отношения. Не политически-приемлемые отношения, как, например, с Евросоюзом, отношения с которым за последние 5 лет уничтожили экономику Украины, а с Азиатско-Тихоокеанским регионом и представительствами различных стран, восстанавливать отношения с РФ, восстанавливать отношения со странами СНГ», – назвал необходимые меры Виктор Медведчук.

То есть, уточнил парламентарий, там, где сегодня экономические отношения Украины с другими странами могут дать результат, там, где является потребляемым наш экспорт, там, где есть нужда в нашей продукции, где Украина может реально зарабатывать деньги.

«Без этого, а именно того, что было предусмотрено и предложено в Законе о Бюджете-2020 изначально, а затем – вот эти страшные, уничтожающие экономику страны изменения, которые были внесены две недели тому назад в бюджет – все это означает о том, что экономика уничтожается полностью», – отметил оппозиционный политик.

Кроме того нардеп напомнил, что 65,9% доходной части бюджета – это заимствования.

«Это значит, что страна, которая записала, что доходная часть в бюджете должна составлять 975 млрд грн., 642 млрд собирается одолжить, а остальное заработать. Причем заработать там, где сегодня заработков не видно. Потому что страна стоит, потеря рабочих мест и предприятий оценивается сегодня в закрытии предприятий на карантин в марте, апреле и, по всей видимости, на целый май, на уровне 600-700 тысяч. Я сейчас не говорю о малом бизнесе, я сейчас не говорю о физических лицах-предпринимателях, это еще не посчитано, да и не может быть посчитано экспертами, насколько мы вообще сможем заработать денег», – пояснил Медведчук.

Помимо этого, добавил народный депутат, то, что Украина заработает, все равно должна будет отдать.

«А именно: 490 млрд. из одного триллиона 200 млрд. Я имею ввиду расходную часть Бюджета–2020. После внесения изменений в бюджет мы должны отдать на обслуживание внутренних и внешних долгов, и на возврат долгов. Вот ситуация и картина, которая сложилась сегодня. И при этом мы слышим радужные отчеты, слышим заявления о создании якобы 500 тысяч новых рабочих мест. Непонятно: откуда, где, как, когда и почему? И мы не видим реальных планов восстановления экономики», – сообщил Медведчук.

Парламентарий заявляет также, что ОПЗЖ неоднократно предлагала реальные планы выхода экономики из кризиса.

«Надо радикально менять экономический курс, надо наполнять его реальным содержанием, надо выводить из тени хотя бы 10-12%, а у нас 35% экономики находится в тени. Для того, чтобы мы могли восстановить валовый внутренний продукт, восстановить экономические процессы и как-то с хотя бы на определенный уровень процентов выйти к концу года в процессе восстановления экономики, именно восстановления», – заявил Медведчук.

Политик уверен, что других путей нет.

«И чем больше и дольше мы затягиваем этот процесс реальных мер, тем хуже будут результаты. А результаты будут не просто плачевные, это будет крах и развал экономики страны. То, что сегодня делается командой президента, то, что делается сегодня правительством, это всё ведет к уничтожению страны, а значит к уничтожению суверенитета независимости Украины», – сообщил Виктор Медведчук.