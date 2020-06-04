Встреча представителей парламентов стран "нормандского формата" должна состояться в ближайшее время

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук рассказал об этом, отметив, что межпарламентское фракционное объединение, которое создано в Верховной Раде 9 созыва уже начало свою работу, сообщает zik.ua

«Это называется "межпарламентский диалог", далее, Украина, Россия, как бы это кому не нравилось, Франция и Германия, то есть речь идет о чем, о парламентском измерении стран, государств "нормандского формата», - подчеркнул Медведчук.

При этом политик отмечает: презентация мирного плана ранее проводилась в прошлом году летом в Страсбурге, Евросоюзе. Тогда участие в мероприятии приняли представители практически всех фракций нового Европарламента.

После этого "Оппозиционная платформа - За жизнь" провела встречу в Париже, в Сенате, с участием не только сенаторов, но и представителей национального Собрания-Нижней Палаты. Также провели встречу в Бундестаге.

"Я встречался с г-ном Волошиным, мы встречались и с представителем ХДС, и с представителями Социал-Демократов, и Альтернативы для Германии. После этого мы встретились в марте. 10 марта, в Российской Федерации с представителями руководства в Госдуме, сейчас, кстати, несколько дней тому назад, по этому факту требуют, Печерский суд, открытия уголовного производства, и возбуждения уголовного дела, т.е., в Сенате там было нормально, в Бундестаге тоже, но здесь же Россия, поэтому все естественно, для нас это естественно, мы к этому привыкли", - прокомментировал последние события Медведчук.

Также депутат рассказал, что работа в отношении "нормандского формата" продолжается несмотря на все сложности, карантин и изоляцию.

«У нас должна быть встреча всех 4 представителей, всех 4 парламентов: Украины, России, Франции и Германии. Это произойдет в ближайшее время, как только вот эти контакты, очные встречи станут возможными с условием пандемии и борьбы с короновирусом. Это очень важный формат, формат влияния, формат воздействия, формат разъяснения того, что необходимо сделать для реализации Минских соглашений мирного урегулирования, потому что основная, это фундамент, повестка дня, это те решения которые принимаются парламентом», - сделала вывод Виктор Медведчук.