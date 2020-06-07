Президента Украины Владимира Зеленского заметили в одном из супермаркетов Киева, где он делал покупки

Как сообщает Politeka.net, об этом написала в Facebook Людмила Архарова, она встретила президента в магазине Good Wine (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Президент пытался оставаться незамеченным, но у него это не получилось.

"В маске можно оставаться незамеченным… И люди сегодня не узнавали Владимира Зеленского. В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход... а на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют", – отметила женщина.

На видео можно увидеть, как президент Украины стоит с тележкой, наполненной разными продуктами. В мясном отделе он выбирал продукты домой. При этом одет он также, как и во время катания на велосипедах с журналистами: серые свободные брюки, футболка мятного оттенка и белые кроссовки. Стоит отметить, что на новом видео президент носит маску.

Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты.... Держим дистанцию. Без фото. И люди сегодня... Gepostet von Lyudmyla Arkharova am Samstag, 6. Juni 2020

Также ранее сообщалось, что после посещения Хмельницкого президент и его сопровождающие отправились в Каменец-Подольский, где прошло совещание с представителями туристической отрасли. Во время этой поездки Зеленскому устроили экскурсию по городу и показали оригинальный тир.

Так, главе государства предложили подстрелить кабана, который, впрочем, оказался всего лишь картонной мишенью. Стрелять Зеленскому пришлось из настоящего лука.

Напомним, Зеленского засекли за запрещенным занятием, фото облетело сеть: «Приходим в себя».

Как сообщала Politeka, Зеленского засекли, как он по утрам "проветривает мозг", гарант сознался: "Хотя бы 30 минут...".

Также Politeka писала, что Зеленский нелепо оправдался за поход в ресторан с Ляшко: "Мне сказали - я зашел".