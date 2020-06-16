США считают своими соперниками на мировой арене не только Россию и Китай, но и отдельных политиков, в частности, украинского оппозиционера Виктора Медведчука

Так авторитетный Telegram-канал «Новый Век» прокомментировал презентацию в Палате представителей Конгресса США доклада «Усиление Америки & Противостояние глобальным угрозам».

«Предложения включают 130+ решений для того чтобы противодействовать Китаю, России и другим соперникам США», - так охарактеризовал доклад республиканец Майк Джонсон на своей официальной странице на сайте Конгресса США www.house.gov», - цитирует Telegram-канал.

«Новый Век» сообщает, что авторы доклада назвали главными соперниками США такие страны как Китай и Россия.

«По версии авторов доклада, Иран не является «стратегическим конкурентом», но представляет собой «значимый вызов», поскольку наносит ущерб интересам США в Ираке, Ливане, Сирии и Йемене», - дополняет Telegram-канал.

Также «Новый Век» отмечает, что авторы доклада «отдельно выделили нескольких политических тяжеловесов, которые срывают планы США на мировом уровне. Это Владимир Евтушенков (Россия), Бидзина Иванишвили (Грузия) и Виктор Медведчук (Украина)».

«Причем Медведчука республиканцы прямым текстом назвали одним из «близких друзей Путина, живущих за рубежом» (Putin’s foreign cronies)», - поясняет Telegram-канал.

«Новый Век» поясняет, что «Медведчука включили в список глобальных противников США, потому именно он привлек международное внимание к биолабораториям на территории Украины, которые выполняют задачи Пентагона».

И, судя по тому, что вопрос будет рассматриваться в ООН, этот скандал а) выходит на глобальный уровень; б) далек от завершения.

Telegram-канал «Новый Век» отмечает, что скандал, иниицированный Виктором Медведчуком, больно ударил по позициям США в мире.

«Самое главное, что скандал вокруг биолабораторий Пентагона и без ООН больно ударил по позициям США», - охарактеризовал ситуацию Telegram-канал.

Из-за скандала вокруг биолабораторий Пентагона, поясняет «Новый Век», США рискуют сами получить обвинения в распространении коронавируса.

«В частности, на старте пандемии коронавируса в Вашингтоне безапелляционно назначили виновным Китай. Но теперь, когда «всплыла» информация о биолабораториях Пентагона и о том, что лаборатория в Казахстане еще в 2017 году по заказу Министерства обороны США экспериментировала с коронавирусами, США оказались в шаге от того, чтобы сменить статус обвинителя на обвиняемого», - заключил Telegram-канал «Новый Век».