США считают своими соперниками на мировой арене не только Россию и Китай, но и отдельных политиков, в частности, украинского оппозиционера Виктора Медведчука

Так авторитетный Telegram-канал «Новый Век» прокомментировал презентацию в Палате представителей Конгресса США доклада «Усиление Америки & Противостояние глобальным угрозам».

«Предложения включают 130+ решений для того чтобы противодействовать Китаю, России и другим соперникам США», - так охарактеризовал доклад республиканец Майк Джонсон на своей официальной странице на сайте Конгресса США www.house.gov», - цитирует Telegram-канал.

«Новый Век» сообщает, что авторы доклада назвали главными соперниками США такие страны как Китай и Россия.

«По версии авторов доклада, Иран не является «стратегическим конкурентом», но представляет собой «значимый вызов», поскольку наносит ущерб интересам США в Ираке, Ливане, Сирии и Йемене», - дополняет Telegram-канал.

Популярные статьи сейчас

Внешность Аллы Пугачевой кардинально изменилась за одну тяжелую ночь: "Такое не забывается"

"Нажралась опять": Анастасия Волочкова вылезла из машины ногами кверху, фото позора

Резкий скачок доллара, ужесточение карантина и надбавки к пенсиям — главное за ночь

Украинцев могут оставить без пенсий, выплат и субсидии, закон уже в Раде: раскрыт опасный нюанс
Показать еще

Также «Новый Век» отмечает, что авторы доклада «отдельно выделили нескольких политических тяжеловесов, которые срывают планы США на мировом уровне. Это Владимир Евтушенков (Россия), Бидзина Иванишвили (Грузия) и Виктор Медведчук (Украина)».

«Причем Медведчука республиканцы прямым текстом назвали одним из «близких друзей Путина, живущих за рубежом» (Putin’s foreign cronies)», - поясняет Telegram-канал.

«Новый Век» поясняет, что «Медведчука включили в список глобальных противников США, потому именно он привлек международное внимание к биолабораториям на территории Украины, которые выполняют задачи Пентагона».

И, судя по тому, что вопрос будет рассматриваться в ООН, этот скандал а) выходит на глобальный уровень; б) далек от завершения.

Telegram-канал «Новый Век» отмечает, что скандал, иниицированный Виктором Медведчуком, больно ударил по позициям США в мире.

«Самое главное, что скандал вокруг биолабораторий Пентагона и без ООН больно ударил по позициям США», - охарактеризовал ситуацию Telegram-канал.

Из-за скандала вокруг биолабораторий Пентагона, поясняет «Новый Век», США рискуют сами получить обвинения в распространении коронавируса.

«В частности, на старте пандемии коронавируса в Вашингтоне безапелляционно назначили виновным Китай. Но теперь, когда «всплыла» информация о биолабораториях Пентагона и о том, что лаборатория в Казахстане еще в 2017 году по заказу Министерства обороны США экспериментировала с коронавирусами, США оказались в шаге от того, чтобы сменить статус обвинителя на обвиняемого», - заключил Telegram-канал «Новый Век».