Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому в открытом письме вовремя и правильно

С таким заявлением недавно выступил заявил народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne, информирует 112.ua.

Народный депутат заявил, что в Верховную Раду был подан законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний. При этом Вадим Рабинович подчеркнул - законопроект является ключем для успешного развития политической жизни страны.

"Я не знаю, почему Зеленский не выполняет свои предвыборные обещания. Я подал законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний, который, на мой взгляд, является ключевым для дальнейшего развития политической жизни нашей страны. Медведчук написал письмо вовремя и правильно, обращая внимание тех, кто сегодня еще находится в каком-то дурмане, чтобы разошлось немножко и посмотрели", - сказал нардеп.

Также политик подчеркнул, что из 30 пунктов, которые обещали "зеленые" был выполнен только один. При этом Вадим Рабинович добавил, что не владеет информацией касательно того, будет ли президент отвечать на письмо Виктора Медведчука.