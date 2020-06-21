«Российская газета» опубликовала реакцию на статью президента Российской Федерации Владимира Путина, и человека, которого связывают с главой РФ многолетние дружеские отношения - председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Украинский политик дает свою оценку идеям, выссказанным российским президентом и прогнозирует то влияние, которое они могут оказать на международную политику.

«Тот факт, что статья президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, посвященная 75-й годовщине Великой Отечественной войны, увидела свет за три дня до годовщины начала этой войны, глубоко символичен. Потому что статья, на мой взгляд, не о том, как войны заканчиваются, а о том, как они, к сожалению, НЕ заканчиваются», - сходу указывает Медведчук на главную беспокоящую его опасность.

«Противоречия, вызванные геополитическими, экономическими, культурными и религиозными факторами, остаются прежними и ведут к формированию "линий напряженности" в тех же зонах, что и в первой половине XX века. Амбиции государств, которые ничто не сдерживает, ведут к конфликту или, как пишет В.Путин, "исторически присущему мировому развитию соперничеству". И самым действенным лекарством он называет международное сотрудничество.

Но нарастание внутренних противоречий между государствами приводит к фактическому ослаблению мандата наднациональных структур: сегодня снижение роли ООН является признанным фактом и объектом дипломатических дискуссий, а роль документов, принятых ключевой для обеспечения мировой безопасности структурой - Советом Безопасности ООН, принижается», - аргументирует свою мысль политик.

«Статью Владимира Путина нельзя воспринимать иначе как этапный и программный документ, который подводит черту под многочисленными инсинуациями в адрес Советского Союза и выносит на повестку дня действительно стратегически важные вопросы будущего, которые поставила перед нами самая кровопролитная война в истории. Этот разворот включает не только снижение роли международного сотрудничества, но и ревизию запрета героизации антигуманных, людоедских режимов - таких, каким был режим гитлеровской Германии. Сегодня, в канун годовщины 22 июня 1941 года, ответственные руководители стран, чьи граждане принимали участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, должны подтвердить неприемлемость и недопустимость неофашистской идеологии», - добавляет Медведчук.

«Меня, гражданина Украины, эмоционально особенно задел фрагмент в статье, где говорится о феномене кровавой подлости, "когда тех, кто выступает против неонацистов и наследников бандеровцев, убивают и сжигают". Трусливое замалчивание западными лидерами одесской трагедии 2 мая 2014 года, когда были сожжены 48 человек, содействует тому, что убийцы до сих пор так и не привлечены к ответственности. Что это, как не одно из многих проявлений глумления над исторической памятью? В этом ряду и снос памятника маршалу Коневу в Праге, и демонтаж барельефа маршалу Жукову в Одессе - все это акты символического насилия, направленные на установление идеологического господства над населением. Мне хорошо понятны те чувства горечи и обиды, которые переполняют украинских, польских, чешских ветеранов, ветеранов из прибалтийских государств, чьи жертвы и усилия, направленные на то, чтобы мы могли жить в мире, втаптываются сегодня в грязь, - подчеркивает глава политсовета крупнейшей оппозиционной партии, и обращается к античной литературе, приводя слова древнегреческого поэта Симонида Кеосского: "Для полного счастья человеку надобно иметь славное отечество".

Именно поэтому, как заявляет Медведчук партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" 9 мая этого года выступила с инициативой создания в Украине общественного движения "Украинский фронт защиты исторической памяти". Цель этого движения - разоблачение попыток фальсификации истории, защита исторической памяти и недопущение забвения подвига советских людей, совершенного во время Великой Отечественной войны.

«Cтатья Владимира Путина, который не просто заявляет о своей позиции, а предметно, приводя исторические факты, аргументирует ее, представляет не только научную, но и практическую ценность для нашего движения, ставящего своей целью как раз защиту исторической памяти. А для Украины, которая называет улицы городов и сел в честь соратников фашистов, которые несут ответственность за расправы над мирным населением, такая постановка вопроса является вызовом и может стать поводом к переоценке роли исторических деятелей и событий, что найдет поддержку подавляющего большинства граждан. Позиция нашей партии остается твердой, последовательной и принципиальной - героизация нацистов и их пособников абсолютно недопустима», - подчеркивает Медведчук, добавляя, что итоги Великой Отечественной войны, ставшей генеральным сражением Второй мировой, привели к созданию новой архитектуры мира, которая просуществовала неизменной в течение полувека и доказала свою эффективность. В конце XX века, после распада СССР мир стал однополярным, что позволило США проводить политику исключительно в своих интересах, но сегодня мир вновь становится многополярным, что увеличивает роль международного сотрудничества, к которому призывает В.Путин.

«Инициатива Владимира Путина - развивать международное сотрудничество и поддерживать международный и межнациональный диалог - не просто заслуживает одобрения и поддержки, а может стать новым мейнстримом для международного сотрудничества. И это не просто слова - предложение российского президента о встрече лидеров стран постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) внушает серьезный оптимизм: от того, на каких принципах будет строиться мировая политика, зависит, не скатимся ли мы в скором времени к новым потрясениям», - специально выделяет свой главный вывод политик.