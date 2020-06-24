Народный депутат и глава Политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук обладает уникальной коллекцией книг, среди которых есть фрагмент Библии Гутенберга

Об этом пишет 112 Украина.

Так, украинский политик Виктор Медведчук дал интервью журналистам агентства Reuters и показал им один из главных экземпляров своей коллекции, а именно - фрагмент Библии Гутенберга, которому более 500 лет.

Бумажная страница с четырьмя псалмами является уникальной, потому что сама Библия является первой крупноформатной печатной книгой в истории человечества.

"Ей фактически 570 лет, этому фрагменту Библии Гутенберга. Мне это предложили, и я вам скажу, что я не раздумывал, не торговался по цене. Книга 1453 года. Более того, книга, которая внесла самый большой вклад в развитие современной цивилизации, Библия Иоганна Гутенберга, потому что она была первой печатной книгой. Это очевидный факт, который, как мне кажется, для любого коллекционера имеет огромное значение", - подчеркнул Медведчук.

Журналистам Reuters Виктор Медведчук рассказал, что страница из его коллекции – из Библии, которую в прошлом веке приобрел американский продавец книг Габриэль Уэллс. В мире почти не осталось первопечатей Библий Гутенберга, поэтому украинские ученые радуются наличию в Украине такого раритета.

"Это не то, что есть редкие случаи, когда за рубежом покупают на различных аукционах. Это абсолютно публичные аукционы, любой имеет право там приобрести, а если еще и привозят в Украину, то только надо поблагодарить, что Украина увеличивает свои коллекции.

Виктор Медведчук заверил, что готов предоставить доступ к коллекционному фрагменту, содержащему четыре псалма: 49, 50, 51 и 52.

Коллекция старинных книг семьи Виктора Медведчука и Оксаны Марченко насчитывает 8000 томов. Это крупнейшая частная коллекция в Украине, пять книг из которой существуют в единственном экземпляре. Есть среди печатных сокровищ первая книга, напечатанная на украинском языке, – "Энеида" Котляревского, и первая книга, напечатанная с использованием украинского алфавита, – "Русалка Днестровская", первая Грамматика украинского языка и первый украинский букварь, изданный Тарасом Шевченко, а также первые прижизненные издания Пушкина, Гоголя, Лермонтова и других выдающихся писателей.

Благодаря этой книге началась моя любовь к книгособиранию старинных и раритетных изданий.

Среди старинных книг в личной библиотеке Медвечука кроме фрагмента Библии Иоганна Гутенберга есть еще "Триодь Постная" (сборник песен во время Великого поста, считается первой книгой, напечатанной на территории Российского царства) и "Апостол" Ивана Федорова, ставший первой книгой, изданной на территории современной Украины", - прокомментировала директор музея книги и печати Украины Валентина Бочковская.