Виктор Медведчук, который является доктором юридических наук, академиком Национальной академии правовых наук Украины, заслуженным юристом Украины опубликовал «Краткий курс» для власти с указанием тех норм Конституции, о которых власть забывает.

«Украина отмечает 24-ю годовщину принятия Конституции. Предвидя бравурные речи и поздравления Президента Украины В. А. Зеленского и его команды, хочу напомнить им те нормы Основного Закона, которые они грубо нарушают, предавая интересы украинских граждан и страны. Представителям власти, которые игнорируют нормы Конституции Украины и пытаются поставить их на службу своим узкополитическим интересам, следует помнить”, - сразу же расставляет акценты Медведчук и далее перечисляет:

Первое. Согласно статье 1 Конституции «Украина есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство». Суверенное и независимое ничего общего не имеет с внешним управлением, которое стало государственной политикой как предыдущей, так и нынешней власти. Демократическое и правовое государство – это то, в котором монополия на силу принадлежит избранной народом власти, а не распоясавшимся национал-радикалам и «бродячим активистам», в котором права и свободы граждан надежно защищаются и гарантированы властью. Социальное – это превращение бедной страны в успешную, а не в нищую.

Второе. Проводимая властью политика насильственной украинизации, антиконституционна и дискриминационна. Она нарушает права миллионов украинских граждан, поскольку противоречит части третьей статьи 10 Основного Закона: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины».

Третье. Президенту Украины и многочисленной рати «слуг народных», пытающихся пересмотреть социальные стандарты, упразднить льготы и превратить украинцев в бесправных рабов, надо знать, что согласно частям второй и третьей статьи 22 Основного Закона «конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены». Кроме того, «при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод».

Четвертое. Команде Президента В. А. Зеленского, углубляющей и ужесточающей политику тарифного геноцида, повышения цен, введения рыночных тарифов, провоцирующую рост безработицы, следует изучить статью 48 Основного Закона, которая гарантирует каждому гражданину «право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилище».

Пятое. «Реформаторам» от медицины Президента В. А. Зеленского, продолжающим преступную реформу Супрун по уничтожению системы здравоохранения в Украине, напоминаю нормы части 3 статьи 49 Конституции: «Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена . Государство способствует развитию лечебных учреждений всех форм собственности».

Шестое. «Слугам Народа» необходимо усвоить, что исключительно Украинский народ, который является единственным источником власти, осуществляет ее непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Об этом гласит статья 5 Конституции Украины.

И седьмое. Президенту В. А. Зеленскому и «новым лицам» во власти, взращенным в трускавецком «Rixos» и/или на соросовских грантах, следует выучить наизусть часть вторую статьи 68 Конституции Украины: «Незнание законов не освобождает от юридической ответственности». Напоминаю: Конституция – это Основной Закон.

Заслуженный юрист Украины Виктор Медведчук подчеркивает: «Рано или поздно нынешним представителями власти (и по совместительству слугам Сороса, МВФ и других международных ростовщиков) придется ответить за все те преступные «реформы», которые они проводят в угоду западным хозяевам».

«Уверен, «уважаемые» господа, находящиеся при власти, что при тщательном, вдумчивом изучении Основного Закона вы сможете сделать для себя массу новых открытий. Но это уже совершенно другая история, и мы к ней обязательно вернемся», - иронизирует Медведчук.

В заключение доктор юридических наук и один из ключевых украинских политиков, председатель Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» пишет: «С праздником, дорогие украинцы!!! Защитим нашу Конституцию от злоупотреблений власти. Защитим наше право на достойную и успешную ЖИЗНЬ!».