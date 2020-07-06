Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук обвинил украинскую власть во мнимом героизме и подыгрывании национал-радикалам

Об этом говорится в заявлении Виктора Медведчука, размещенном на сайте партии.

Парламентарий процитировал президента США Дональда Трампа, который, выступая на хорошо известной и за пределами США на горе Рашмор, сказал, что американский народ стал свидетелем беспощадной кампании по уничтожению американской истории, стиранию ценностей и зомбированию детей.

По мнению Виктора Медведчука, в последние годы это же переживает и украинский народ.

«Высказыванию Трампа, четкому и исчерпывающему, можно только поаплодировать. Украинский народ в течение последних лет стал жертвой такого зомбирования и стирания ценностей. И шаг за шагом прошел путь от искусных провокаций, подогреваемых заокеанскими кукловодами, до полного нигилизма, гражданского недовольства и противостояния, вплоть до раскола страны, превратившегося, к сожалению, в ее распад», ‒ отметил политик.

Медведчук констатировал, что при Зеленском, как и при Порошенко, власть идет на поводу у национал-радикалов, которые сносят памятники, преследуют инакомыслящих, зомбируют подрастающее поколение, навязывая преклонение перед мнимыми подвигами.

«Нынешнее руководство Украины, так же как и предыдущее, не готово хранить нашу историю, чтить героизм и подвиги отцов и дедов, отдавать дань уважения их заслугам, их самоотверженному труду, благодаря которому после победы в Великой Отечественной войне буквально из руин была создана богатая и сильная страна. Вместо этого власть открыто поддерживает, защищает и покрывает национал-радикалов, которые целенаправленно занимаются стиранием укоренившихся, общепризнанных ценностей: уничтожают памятники, преследуют инакомыслящих за символы реального, а не мнимого героизма, зомбируют подрастающее поколение высосанными из пальца подвигами», ‒ подчеркнул парламентарий.

При этом, по словам Медведчука, такое надругательство над историей преподносится как «цивилизационный выбор», хотя этот ложный выбор нам навязывают прозападные «активисты».

«Основанный на сносе памятников и уничтожении исторической памяти, он не имеет ничего общего ни с цивилизацией, ни с культурой, ни с историей. А его адепты не способны, да и не желают действовать в соответствии с действующим законодательством. Они хотят одного ‒ свободно и безнаказанно совершать насилие и творить зло. Тот щедро проплаченный «цивилизационный выбор», о котором говорят прозападные «активисты», зачастую заканчивается отказом от цивилизованности вообще», ‒ убежден политик.

Также он отметил, что сохранение и защита исторической памяти сегодня становится одной из основных задач, которую осознали и начали реализовывать ответственные лидеры государств.

Медведчук подчеркнул, что начало этому было положено президентом РФ Владимиром Путиным, который «19 июня 2020 года опубликовал программную статью о 75-летии Великой Победы, получившую широчайший международный резонанс и, безусловно, ставшую ориентиром для мыслящих людей».

«Сохранение и защита исторической памяти должны стать приоритетом и для Украины. Причем не только для украинского общества, которое, несмотря ни на что, помнит свою историю, но и для украинской власти в первую очередь», ‒ убежден Виктор Медведчук.

Он также напомнил, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» 9 мая 2020 года объявила о создании Общественного движения «Украинский фронт защиты исторической памяти».

«…Объективная оценка нашей истории и защита ее от спекуляций и фактического уничтожения ‒ необходимый фактор сохранения гражданского мира, единства и торжества законности в Украине», ‒ подчеркнул Виктор Медведчук.