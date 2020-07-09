Из-за разрушительной экономической политики последних шести лет в Украине оказались закрыты сотни предприятий и уволены сотни тысяч человек, из-за чего многие украинцы лишились возможности в полной мере оплачивать услуги ЖКХ. Тем не менее власть не предпринимает попыток решить эту проблему

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик убежден, что одна из наиболее болезненных социальных проблем в Украине – продолжающийся рост тарифов ЖКХ и снижение уровня доступности субсидий.

«Если в мае 2019 года за услуги ЖКХ в целом по Украине было начислено 5,6 млрд грн, то за май 2020-го – уже 8,7 млрд грн, то есть в 1,6 раза больше. Задолженность населения по оплате услуг ЖКХ стабильно составляет около 60 млрд грн, причем в отопительный сезон она существенно больше. По итогам мая 2020 года задолженность населения за услуги ЖКХ ‒ 59,9 млрд грн», – приводит статистические данные Медведчук.

Парламентарий обращает внимание на то, что региональные лидеры по сумме задолженности за услуги ЖКХ – это Днепропетровская и Харьковская области, на 3-м и 4-м местах ‒ Донецкая область и Киев.

«Если еще можно понять объективные проблемы Донецкой области из-за продолжающегося противостояния, то ситуация с оплатой услуг ЖКХ в остальных регионах ‒ лидерах по неоплате ‒ требует отдельного комментария. Днепр, Харьков, Киев – все это в прошлом крупные промышленные центры. Разрушительная экономическая политика последних 6 лет привела к закрытию в этих регионах сотен предприятий, где трудились сотни тысяч людей. Нет зарплаты – нет оплаты услуг ЖКХ. При этом власть ничего не делала для того, чтобы сохранить рабочие места, и только последовательно повышала тарифы», – отметил Виктор Медведчук.

Более того, возмущен народный депутат, власть запугивает население ужесточением мер воздействия на должников по оплате услуг ЖКХ.

«С этой целью тремя депутатами фракции «Слуга народа» в Верховную Раду внесен законопроект № 3613. Этот документ предусматривает в том числе лишение должников права на вождение автомобиля и возможности выезда за границу. Таким образом, людей лишают заработка, поскольку частный извоз, работа в такси и грузоперевозка – массовые профессии. А отсутствие возможности выехать за границу – это уже удар по трудовой миграции», – проинформировал Медведчук.

По его мнению, это – противоправное ограничение возможности для людей зарабатывать за рубежом.

«Главные же «инструменты» давления на должников – резкое повышение штрафных платежей по задолженности и введение возможности конфискации имущества должника и даже его жилья. Вот такую «светлую» перспективу уже с 1 октября 2020 года готовят украинцам «слуги народа» по указке западных хозяев. Такие вот «черные коллекторы» от власти», – продолжил нардеп.

И все это, констатировал политик, происходит на фоне полного обнищания украинского народа.

«Только за I квартал 2020 года сбережения украинцев сократились на 61,1 млрд грн. Населению просто нечем покрывать долги за услуги ЖКХ по безмерно раздутым тарифам», – резюмировал народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что действующая власть, демонстрирующая полную некомпетентность в решении экономических и социальных проблем, видит выход в наращивании долгов, а это – прямая дорога к банкротству Украины.