Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук считает, что запретом на ввоз научной литературы с Российской Федерации действующая власть проводит политику культурного и научного геноцида украинского народа.

Об этом говорится в заявлении Виктора Медведчука, опубликованном на сайте партии.

Виктор Медведчук отмечает, что на протяжении многих лет качественные научные издания из России были востребованы среди украинских потребителей, так как подобная литература в нашей стране практически не издается.

Однако в последнее время власти ставят искусственные препятствия для попадания российской научной литературы в украинские книжные магазины и библиотеки.

«В 2020 году в нашу страну не импортировано ни одного экземпляра книжной продукции из России, которая была и остается главным поставщиком специализированных научных изданий для украинских потребителей по многим ключевым отраслям знания. Как отмечают представители издательских кругов, в 2019-м властями были выданы лицензии на ввоз 6–7 тыс. наименований книг из Российской Федерации. Однако с конца прошлого года выдача лицензий прекращена. Таким образом, заблокировано поступление в Украину специальной литературы, которая в нашей стране не издается вследствие кризиса научно-образовательной сферы», - говорится в зявлении Виктора Медведчука.

Также, по его словам, не выдерживают никакой критики объяснения чиновников, что лтсутствие качественной научной литературы на украинском рынке вызвано бюрократическими проволочками.

«Эксперты объясняют создавшуюся ситуацию инертностью и несогласованностью действий бюрократического аппарата. Дескать, функция лицензирования не была надлежащим образом передана при разукрупнении Министерства культуры, молодежи и спорта. Однако дело отнюдь не в аппаратных неувязках, а в преступном обскурантизме: на протяжении последних лет власть, прикрываясь псевдопатриотической риторикой, фактически вела политику культурного и научного геноцида украинского народа», - добавляет Виктор Медведчук.

Как итог, украинская наука оказалась в плачевном состоянии и никогда из него не выйдет если ее будут добивать различного рода псевдо-экспертные учреждения и дилетантские грантовые центры, находящиеся в услужении у соросовских структур.

Виктор Медведчук призывает прекратить это мракобесие и деблокировать ввоз научной литературы из России

«Творящееся мракобесие все более явственно напоминает реализацию нацистского плана «Ост» в отношении Украины, предусматривавшего колонизацию украинцев, лишение их доступа к образованию, науке и культуре. Со сменой режима и приходом к власти команды «слуг народа» мало что изменилось. А если и произошли изменения, то только к худшему, о чем свидетельствует блокирование ввоза научной литературы из Российской Федерации.

Необходимо незамедлительно деблокировать ввоз в Украину книжной продукции, в первую очередь – научной литературы», - подытожил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».