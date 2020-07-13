Политик и нардеп Виктор Медведчук существенно наращивает свое политическое влияние в Украине
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
По его словам, Виктор Медведчук - один из лидеров опроса, кого украинцы хотели бы видеть главой Кабинета Министров.
Более того, народный депутат может контролировать 80 % телевизионного эфира в Украине.
"Последние опросы! По которым я лидирую на позиции премьер-министра. А, знаете, Медведчук [на каком месте]? Медведчук отстает от меня на 3 %. И у него 13 %!", - привел он данные социологического опроса.
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По словам Саакашвили, Медведчук серьезно увеличил - и продолжает увеличивать свое влияние.
"В результате ему было отдано 3 канала, которые он купил - ЗИК, 112, NewsOne", - напомнил экс-президент Грузии.
Кроме того, как утверждает Саакашвили, Виктор Медведчук собирается купить телеканал ICTV у бизнесмена Виктора Пинчука.
"А сейчас он покупает ICTV – одну из главных кнопок в стране. ICTV вместе с Фридманом!" - сказал Саакашвили.
По словам Саакашвили, если Медведчук купит ICTV, то будет контролировать 80 % телевизионного пространства в Украине.