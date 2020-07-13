Политик и нардеп Виктор Медведчук существенно наращивает свое политическое влияние в Украине

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его словам, Виктор Медведчук - один из лидеров опроса, кого украинцы хотели бы видеть главой Кабинета Министров.

Более того, народный депутат может контролировать 80 % телевизионного эфира в Украине.

"Последние опросы! По которым я лидирую на позиции премьер-министра. А, знаете, Медведчук [на каком месте]? Медведчук отстает от меня на 3 %. И у него 13 %!", - привел он данные социологического опроса.

По словам Саакашвили, Медведчук серьезно увеличил - и продолжает увеличивать свое влияние.

"В результате ему было отдано 3 канала, которые он купил - ЗИК, 112, NewsOne", - напомнил экс-президент Грузии.

Кроме того, как утверждает Саакашвили, Виктор Медведчук собирается купить телеканал ICTV у бизнесмена Виктора Пинчука.

"А сейчас он покупает ICTV – одну из главных кнопок в стране. ICTV вместе с Фридманом!" - сказал Саакашвили.

По словам Саакашвили, если Медведчук купит ICTV, то будет контролировать 80 % телевизионного пространства в Украине.