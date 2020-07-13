Ровно год назад Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и сама партия финансируются из-за рубежа, однако за прошедший период правоохранительные структуры так и не нашли никаких доказательств этому.

Об этом на Согласительном совете в Верховной Раде сообщил народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович.

«Ровно год назад, в этот день Зеленский сказал, что Виктор Медведчук и наша партия финансируются из-за рубежа. Год проверяли и, конечно, ничего не нашли. Но ровно через год день в день планеты вновь сошлись, и Зеленский снова талдычит тоже самое. Мы не стали подавать в суд на президента, потому что он только пришел, может у него что-то не так», – рассказал Рабинович.

По словам политика, Зеленский, поручавший всем органам проверять в течении года ОПЗЖ и лично Виктора Медведчука, вновь сообщил, что политсила финансируется из-за рубежа.

«Господин Зеленский, вы случайно ошиблись, вернитесь назад, год прошел уже. Нельзя год находиться в дурмане, надо немножко отходить. Надо понимать, что вы президент и не имеете права бросать такие обвинения второй партии в стране, пока второй», – добавил Вадим Рабинович.

Ранее известный украинский политолог Виталий Кулик заявил, что главная угроза для действующего президента Украины Владимира Зеленского – не экс-президент Петр Порошенко, а партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» и один из ее лидеров Виктор Медведчук.