Виктор Медведчук провел исследования, в итоге которых выяснилось, что неправильное направление экономической интеграции приведет к фактической гибели секторов промышленности

Когда партия «Оппозиционна платформа – За жизнь» говорит о поддержке украинцев, то в первую очередь имеет ввиду необходимость восстановления взаимовыгодных экономических связей со странами Евразийского экономического союза.

Об этом, выступая 14 июля 2020 года с трибуны Верховной Рады, заявил народный депутат от ОПЗЖ Александр Колтунович.

«Если мы хотим углублять и создавать высокотехнологичное производство, мы должны восстанавливать евразийский вектор экономической интеграции. Например, такая страна как Сингапур присоединилась к свободной зоне евразийского экономического союза. Давайте углублять экономические связи и региональную экономическую кооперацию со странами Евразийского экономического союза. Там наше высокотехнологичное инновационное будущее», – озвучил позицию политсилы парламентарий.

Политик напомнил, что в 2012-2013 годах, когда перед Украиной стоял вопрос выбора вектора экономической интеграции, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук сделал соответствующие исследования, из которых следовало, что неправильный вектор экономической интеграции приведет к фактической гибели высокотехнологичных секторов промышленности.

«Мы разорвали и отменили Зону свободной торговли со странами СНГ, мы присоединились к Зоне свободной торговли со странами Европейского Союза, и мы обнулили свой высокотехнологичный потенциал», – резюмировал Александр Колтунович.