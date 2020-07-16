Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал о подготовленном антикризисном плане, который игнорируется нынешней властью
14 июля 2020 года состоялся международный межпартийный круглый стол на тему «Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19».
Организатором выступила партия «Единая Россия», которую представлял ее председатель Дмитрий Медведев. Также в данном мероприятии приняли участие управляющий делами фракции ХДС/ХСС и спикер фракции по вопросам внешней политики Манфред Грунд, спикер фракции ХДС/ХСС по вопросам экономической и энергетической политики Йоахим Пфайффер, депутат от Либерально-демократической партии Японии Итиро Айсава, заместитель председателя Сербской прогрессивной партии Марко Джурич, заведующий Международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао и многие другие известные на международной арене лидеры политических сил своих стран.
Украину представляли председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и руководитель международного направления работы партии Олег Волошин.
По словам Медведчука, пандемия поставила перед украинской властью важные экономические и социальные вызовы, с которыми она на данный момент не в состоянии справиться.
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В частности, политик отметил, что в Украине растет безработица ‒ множество предприятий малого и среднего бизнеса были вынуждены закрыться из-за отсутствия поддержки состороны государства.
«Остановили работу десятки миллионов предприятий малого и среднего бизнеса. Сегодня падает уровень доходов населения, безработица, растут жилищно-коммунальные расходы. И многое другое, что имело место до начала борьбы с коронавирусом, продолжается, к сожалению, сегодня», ‒ отметил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
Политик также подчеркнул, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» предложила свой действенный план выхода из кризиса, однако власть фактически от него отказалась.
«Мы предложили свой антикризисный план, который, к сожалению, не взят на вооружение властью, хотя отдельные пункты и положения выполняются. Но ситуация остается кризисной», ‒ подытожил Виктор Медведчук.