Позиция президента Российской Федерации Владимира Путина осталась неизменно - Донбасс - это Украина.

Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, передает 112.ua.

"Смотрите, если говорить об изменениях в Конституции РФ и неконтролируемых территориях Донбасса, то это ничего не означает. Потому что если бы Россия хотела признать независимость этих неофициальных государственных образований, как они себя называют, непризнанных ДНР, ЛНР, то она могла это сделать и в 14-ом году, и в 15-ом, 16-ом, ну, и в 20-ом. Но Россия этого не сделала. Более того, есть позиция, высказанная президентом РФ господином Путиным. Он сказал: "Донбасс - это Украина"", - сказал нардеп.

Он подчеркнул, что "этот человек с понятиями государственного деятеля, если он об этом говорит, значит, он так и считает".

"Более того, я знаю, что он так считает, как говорит. И вопрос заключается в том, что Россия принципиально и последовательно будет настаивать на выполнении Минских соглашений. И никогда не проявляла ни в чем и не может проявлять какие-то аппетиты по отношению к этим территориям. И тут все зависит от Украины, от выполнения того, что непосредственно предусмотрено Минскими соглашениями. Поэтому когда мы говорим об изменениях в Конституцию - ну, не признали же их раньше, хотя могли это сделать, так, как это было в отношении Абхазии, Южной Осетии, не сделали же", - резюмировал парламентарий.