Год назад, 21 июля 2019 года, состоялись досрочные выборы украинского парламента IX созыва. Политолог Александр Палий прокомментировал интернет изданию Comments.ua работу фракции «Оппозиционная платформа - За Жизнь», которая является по рейтингу второй политической партией после «Слуги народа».

Фракция «Оппозиционная платформа - За Жизнь» (44 нардепа), сопредседатель фракции – Юрий Бойко и Вадим Рабинович. Несмотря на то, что сопредседателями второй по величине фракции Рады являются Бойко и Рабинович, дирижирует этим "оркестром" Виктор Медведчук. Александр Палий считает, что формальный лидер – Бойко – выглядит слабо, а его личный рейтинг даже меньше, чем у партии.

Интересно, что нардепы ОПЗЖ возглавили рейтинги наиболее плодотворных законодателей. Лидером со знаком "плюс" стала Наталья Королевская (большинство – к резонансным законопроектам об открытии рынка земли и о легализации игорного бизнеса).

ОПЗЖ поддерживает представителей монобольшинства, при этом критикует власть за политику по Донбассу, "ущемление русскоязычного населения", "внешнее управление" и по ряду экономических моментов.

«Очевидно, сейчас ставка этой политсилы ОПЗЖ делается на попытку войти во власть через коалицию. Часть бывших избирателей Зеленского переориентировалась на ОПЗЖ», - акцентирует политэксперт Палий.

Напомним, что Центр Разумкова провел социологические исследования, которые показывают общественное настроение украинцев и их доверие к основным политическим игрокам в предвыборной кампании. На основании этой статистики у оппозиции самый высокий уровень доверия у главы политсовета ОПЗЖ и народного депутата Виктора Медведчука - 20,2 %. За ним идут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко - они примерно на одном уровне. 16,4 % - это фан-клуб Порошенко, 16,7 % у Тимошенко.