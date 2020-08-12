Политическая партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» рассказала о том, что новый кредит от Евросоюза толкает Украину в пропасть и лишает суверенитета.

«Украинская власть втайне от народа продолжает торговать независимостью и суверенитетом страны. В соответствии с подписанным за закрытыми дверями меморандумом с ЕС будут повышены цены на газ и тарифы на услуги ЖКХ для населения. Окончательно передаются под контроль иностранных надсмотрщиков в наблюдательных советах все стратегические государственные предприятия. Причем миллионные зарплаты и дальше будут выплачиваться этим гастролерам. Даже если они, как экс-руководитель «Укравтодора», окажутся под подозрением в коррупции и участии в международных преступных группах», - отмечается в заявлении.

В партии также отметили, что власть дала добро на введение внешнего управления в налоговых и таможенных органах и установление контроля за медицинскими закупками.

«Вмешательство иностранных государств распространится на судебную систему, а НАБУ и САП станут полностью неподконтрольны украинскому государству. Зе-власть не способна самостоятельно управлять страной и решила продать ее даже не за деньги – за кредиты», - отмечают в ОПЗЖ.

В оппозиции считают, что год «Зе-реформ» обвалил экономику Украины.

«Дыра в бюджете закрывается в основном за счет займов, объем которых составляет свыше 640 млрд грн. А в следующем году вырастет еще более чем на 100 млрд грн. Украина перестала зарабатывать, она выживает исключительно за счет кредитов и работает исключительно на выплаты по ним», - говорится в заявлении.

Кроме этого, в ОПЗЖ утверждают, что все «Зе-реформы» заканчиваются убытками для украинских граждан.

«Внешний контроль и распродажа активов вместо поддержки отечественного производителя. Западные кредиты вместо создания рабочих мест и восстановления торгово-экономических отношений с Россией и странами СНГ. Это не политика реформ, это политика уничтожения и вырождения Украины. Из-за нее Украина продолжает катиться в демографическую пропасть: на 100 умерших в стране приходится лишь 48 новорожденных», - добавляют оппозиционеры.

В партии Виктора Медведчука также отметили, что некомпетентность и предательство интересов народа стали визитной карточкой Зе-режима.

«Зеленский и его окружение должны немедленно уйти в отставку. А согласие власти на передачу судебной системы, правоохранительных органов, государственных предприятий под внешнее управление должно получить соответствующую правовую оценку как акт государственной измены», - подвели итог в политической силе.