Журналисты программы "Наші гроші" опубликовали расследование о жомовой яме и жилье депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы, однако правоохранители не обратили внимания на расследование.

Об этом говорится в материале "Апострофа" со ссылкой на ответы на запросы в НАБУ, НАЗК и МВД.

Журналисты рассказали, что Кива выбрал простой способ прикрыть доходы - задекларировал 1,2 млн грн доходов от аренды жомовой ямы в Полтавской области, куда сбрасывали отходы от переработки сахарной свеклы. В декларации Кива указал, что яму сдает по 100 тысяч грн в месяц ООО "Сиквел". Эта фирма фигурирует в уголовном производстве как фиктивная. Ее глава Светлана Стависюк комментировать сделку отказалась, сославшись на "коммерческую тайну". В ноябре 2019 Кива яму продал, однако в декларацию сведения об этом не внес.

В расследовании указано, что официально Кива живет в однушке на Харьковском массиве столицы - его бесплатно приютил муж его пресс-секретаря. Но соседи Киву не видели: квартира закрыта несколько лет. В материалах одного из дел с участием нардепа местом его проживания указано общежитие на ул. Бажова, 12, где его также не видели. Как указали журналисты на самом деле он арендует квартиру на ул. Лютеранской в центре Киева. Журналистам Кива заявил, что тут живет его подруга, с которой у него "общий секс", но не имущество.

"Апостроф" направил в правоохранительные органы запросы относительно декларации Кивы, его имущества и разрешений на специальные номерные знаки на авто охраны. В НАПК сообщили, что собираются провести "полную проверку" декларации Кивы. В НАБУ вопрос отказались комментировать, сославшись на тайну следствия. От МВД пришел ответ из Нацполиции, о том, что такие сведения подпадают под действие закона о защите персональных данных.

Журналисты отметили, что также ничего неизвестно о прогрессе по делу с дракой Кивы и ветерана АТО в центре Киева, или о рейдерских захватах агропредприятий якобы его людьми (нардеп может быть связан с серией рейдерских нападений в Кировоградской и Херсонской области).

Также Киву обвиняли в контрабанде через линию разграничения на Донбассе. В 2015 он возглавил департамент МВД по борьбе с наркопреступностью, и его подчиненные утверждали, что он "тормозил" расследование крупных дел и мог быть причастен к работе сети распространения наркотиков в ночных клубах, подпольных казино в Киеве.

"Обделенный вниманием правоохранительных органов, Кива сполна компенсирует это в СМИ и Верховной Раде. Нардеп не покидает студии каналов Медведчука, устраивает акции в поддержку Лукашенко в парламенте, торпедирует НАБУ через Конституционный суд. С мандатом - как с зачеткой в университете. Первый год депутат работает на мандат, следующие четыре - мандат на депутата", - говорится в материале.